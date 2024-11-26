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Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполнилось 9 лет! Все эти 9 лет мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле мы открываем Интернет-магазин VipArt24.ru. Мы бы конечно, смогли пошутить и открыть его 1 апреля, как СМИ, но в этот раз всё серьёзно. В течение года мы постараемся возобновить выпуск журнала. Задача – выпускать журнал в электронном виде в объеме, не менее 128 стр. формата А4, эквивалентных печатному изданию. О его периодичности, пока говорить, преждевременно, т.к. есть приоритетные проекты, над которыми ведется работа в настоящее время.

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Картину великого итальянского художника Гверчино впервые покажут в Гостином дворе

editor
By editor
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«Генерал на поле боя во время Тридцатилетней войны» Христиана Зелль (Christian Sell, 1831 — 1883), конец 19 века
Гверчино. Марс, удерживаемый амуром. Середина 17 века

Картину великого итальянского художника Гверчино, гостевую книгу семьи Толстых с автографами более пятидесяти известных личностей и антикварную коллекцию старинной мебели впервые покажут в Гостином дворе

Жемчужинами стенда станут: произведение «Марс, удерживаемый амуром», выполненное в мастерской выдающегося итальянского живописца Гверчино (Джованни Франческо Барбьер) в середине 17 века, картина «Зимний пейзаж с катанием на замерзшей реке», написанная голландским художником Андреасом Схелфхаутом (нидерл. Andreas Schelfhout) (1787–1870) в 1860 году (художник состоит в российской номинации «Золотая десятка тысяч лучших художников мира» и входит в почётный лонг-лист этой номинации), картина «Генерал на поле боя во время Тридцатилетней войны» Христиана Зелль (Christian Sell, 1831 — 1883) конца 19 века (картины художника находятся в частных собраниях по всему миру, а также в коллекции Эрмитажа), картина одного из самых известных французских художников Шарля Моро «Молодая женщина с кувшинами возле колодца» (1861 г.), чьи работы находятся в коллекциях Лувра (Париж), Музея Орсе (Париж), Национальной галереи (Лондон) и Государственном Эрмитаже.

Впервые на Салоне галерея «Империя» представит точную копию Малахитового столика, который находится в Эрмитаже, выполненного из карельской березы и бронзы. Хозяйкой такого же малахитового стола была жена императора Николая I Александра Фёдоровна. Стол выполнен мастерами художниками реставраторами музея Эрмитаж, является художественной ценностью и представляет коллекционный интерес.

Посетители выставки впервые смогут увидеть гостевую книгу семьи Толстых из усадьбы Ясная Поляна, начатую в 1917 году Татьяной Сухотиной, старшей дочерью Льва Николаевича Толстого, с автографами более пятидесяти известных личностей, таких как Л.Толстой, А.Чехов, А.Блок, В.Маяковский, В.Короленко, М.Белинский, Д.Григорович и многих других.

Особой ценностью галереи является большая коллекция мейсонского фарфора. На выставке будут представлены: культовая коллекция фарфоровых фигурок «Дети Хентшеля», точная копия любимой левретки Екатерины II сэра Тома Андерсона, супница «Snowball», кофейный сервиз «X-Form» на 12 персон, фигурки из коллекции «Обезьяний оркестр» и многое другое

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