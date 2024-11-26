РАСПРОДАЖА

Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполнилось 9 лет! Все эти 9 лет мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле мы открываем Интернет-магазин VipArt24.ru. Мы бы конечно, смогли пошутить и открыть его 1 апреля, как СМИ, но в этот раз всё серьёзно. В течение года мы постараемся возобновить выпуск журнала. Задача – выпускать журнал в электронном виде в объеме, не менее 128 стр. формата А4, эквивалентных печатному изданию. О его периодичности, пока говорить, преждевременно, т.к. есть приоритетные проекты, над которыми ведется работа в настоящее время.

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ДомойМоскваЦеремония вручения Премии Константина Коровина пройдет в Доме русского зарубежь

Церемония вручения Премии Константина Коровина пройдет в Доме русского зарубежь

editor
By editor
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премия константина коровина

Церемония вручения Премии Константина Коровина пройдет в Доме русского зарубежья им. А.Солженицына в рамках выставки живописных работ номинантов Премии. Премия Константина Коровина учреждена Фондом содействия сохранению культурного наследия имени Константина Коровина «Спасем вместе» в 2024 году.

Премия Константина Коровина будет вручаться впервые в шести номинациях:

  • «Художник года»;
  • «Пейзажист года»;
  • «Портретист года»;
  • «Натюрморист года»;
  • «Открытие года»;
  • «Хранитель Традиции».

Дополнительно будут вручены награды и благодарности видным общественным деятелям, меценатам, коллекционерам и художникам, внесшим значительный вклад в сохранение памяти, популяризацию творчества великого русского художника Константина Алексеевича Коровина и помощь Фонду.

Фонд содействия сохранению культурного наследия имени К.А.Коровина «Спасем вместе» занимается сохранением памяти о великом русском художнике Константине Коровине и его современниках с 2016 года, за это время проделана большая работа по сохранению дома художника в Охотино (Ярославская область), проведены многочисленные выставки, фестивали, ежегодно проводится Большой Коровинский пленэр. Деятельность Фонда объединила людей разных национальностей из России, Франции, Узбекистана и других стран мира.

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