Церемония вручения Премии Константина Коровина пройдет в Доме русского зарубежь

Церемония вручения Премии Константина Коровина пройдет в Доме русского зарубежья им. А.Солженицына в рамках выставки живописных работ номинантов Премии. Премия Константина Коровина учреждена Фондом содействия сохранению культурного наследия имени Константина Коровина «Спасем вместе» в 2024 году.
Премия Константина Коровина будет вручаться впервые в шести номинациях:
- «Художник года»;
- «Пейзажист года»;
- «Портретист года»;
- «Натюрморист года»;
- «Открытие года»;
- «Хранитель Традиции».
Дополнительно будут вручены награды и благодарности видным общественным деятелям, меценатам, коллекционерам и художникам, внесшим значительный вклад в сохранение памяти, популяризацию творчества великого русского художника Константина Алексеевича Коровина и помощь Фонду.
Фонд содействия сохранению культурного наследия имени К.А.Коровина «Спасем вместе» занимается сохранением памяти о великом русском художнике Константине Коровине и его современниках с 2016 года, за это время проделана большая работа по сохранению дома художника в Охотино (Ярославская область), проведены многочисленные выставки, фестивали, ежегодно проводится Большой Коровинский пленэр. Деятельность Фонда объединила людей разных национальностей из России, Франции, Узбекистана и других стран мира.