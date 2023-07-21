Создана детская карта ВДНХ

На ВДНХ разработали карту для самых маленьких посетителей. Она размещена на официальном сайте Главной выставки страны в разделе «ВДНХ детям». Благодаря ей дети могут ориентироваться на территории Выставки не хуже, чем взрослые, и вместе с родителями смогут планировать прогулки.

Ходить по Выставке в одиночку детям не рекомендуется, но помочь родителям быстрее найти «Союзмультпарк», «Городскую ферму» или «Лабораторию мороженого» теперь сможет любой ребенок. Для этого на ВДНХ разработали карту для самых маленьких посетителей.

Карта размещена на сайте в разделе «ВДНХ детям», в дальнейшем ее печатная версия будет раздаваться в информационном центре в арке Главного входа.

Детская карта ВДНХ яркая, веселая и будет понятна даже дошколятам. Благодаря ей мальчишки и девчонки могут ориентироваться на огромной территории Выставки не хуже, чем во дворе своего дома. Теперь они сумеют выстроить самый длинный и интересный маршрут по ВДНХ, а заодно узнают, где продаются самые вкусные в мире пончики.

С помощью такой карты можно найти «Робостанцию» (павильон №2), «Союзмультпарк» (павильон №7), Театр сказок (павильон №9), «Москвариум» (павильон №23), «Детское посольство», «Городскую ферму», Музей городского хозяйства Москвы (павильон №5), галерею «Лес» (павильон №17), павильон №25 «Нефть», экоцентр «Цветоводство» ГПБУ «Мосприрода» (павильон №29), Центр «Космонавтика и авиация» (павильон №34), «Музей лошади» (павильон №42), Музей Гаража особого назначения ФСО России (павильоны №53 и 54), Музей славянской письменности «Слово» (павильон №58).

Кроме того, на карте можно найти гастрономические локации ВДНХ: кафе «АндерСон на даче», ресторан «Домик в саду», павильон «Лаборатория мороженого», ресторан «Оттепель», «Рестомаркет», ресторан «Московское небо», кафе «Свадьба соек», ресторан «Все лень» и другие.

Здесь же указано и расположение детской читальни, если после длительной прогулки дети захотят отдохнуть.

Также на детской карте ВДНХ обозначены специальные инфостелы «Потеряшки» с изображением талисманов ВДНХ. Эти конструкции установлены на Выставке для того, чтобы малыши, которые заблудились или отстали от семьи, быстрее нашлись.

Всего на территории ВДНХ размещено пять таких стел: возле фонтанов Центральной аллеи, между павильоном №58 Музей славянской письменности «Слово» и фонтаном «Каменный цветок», рядом с прокатом у интерактивного музейного комплекса «Буран», возле детской интерактивной площадки «Нефтеград», у водной дороги и пляжа на берегу 3-его Каменского пруда.

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