В России возрождают старинные банные традиции: все о парении в 15-ти тонной печи

Парение всегда считалось священным ритуалом, при котором очищается не только тело. Русская баня – одна из древнейших во всем мире. Наши предки попробовали парение в печи, разогретой после выпекания хлеба. Но до наших времен традиция не сохранилась: люди привыкли видеть баню как самостоятельное сооружение для отдыха и расслабления с высокой температурой и влажностью. Именно поэтому Андрей Паровар решил создать единственную во всем мире русскую печь для парения.

Андрей Паровар интересовался баней с детства, но в профессиональную деятельность увлечение переросло во взрослом возрасте: баня была единственной возможностью для отдыха, восстановления и получения удовольствия.

Открытие собственного комплекса позволило погрузиться в банные традиции настолько глубоко, что он стал местом, где люди могут не только попариться и отдохнуть, но также посетить семинары, обрядовые парения и даже пройти обучение.

Увлечение темой привело к тому, что проект стал масштабироваться с бешеной скоростью. Так появилась идея создать паровую печь, чтобы возродить русские банные традиции.

Эта 15-ти тонная русская печь расписана рисунками в стиле русских-народных сказок: 3 метра в длину, 2 метра в ширину и 2,5 метра в высоту. В печи могут комфортно разместиться два человека, либо один гость и пар-мастер.

Отличительной особенностью здесь является отсутствие пара: температуру поддерживает нагретый по всей поверхности кирпич. За счет этого внутри много воздуха, нет излишнего жара, поэтому находиться в печи максимально комфортно. Тепло проникает в тело и нагревает каждую клетку организма изнутри, создавая расслабляющий и восстанавливающий эффект. Печь считается единственной в мире и не имеет аналогов.

Андрей Паровар – амбассадор банных славянских традиций, основатель комплекса «Андреевские бани», автор YouTube-канала «Пароварня» (94.6K подписчиков), учредитель конкурса «Кубок Паровара», обладатель мирового рекорда «Самая высокогорная баня и самое высокогорное парение (5642 м)», полученного за установку мобильной бани на западной вершине Эльбруса, вице-президент Федерации армейской тактической стрельбы, вице-президент Союза развития строительной отрасли. Женат, имеет 4 детей.

Узнать подробнее о русской паровой печи можно посмотрев видео по предложенной ссылке.

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