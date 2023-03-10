Создатели конкурса «Метод» объявили лонг-лист и обсудили развитие рынка креативных индустрий

Организаторы и партнеры Всероссийского конкурса сценарного мастерства в рамках образовательного проекта «Метод» (Фабрика контента) в ходе пресс-конференции обсудили развитие рынка креативных индустрий России и его влияние на формирование гражданского общества. Мероприятие прошло в пресс-центре ТАСС 6 марта.

Спикерами выступили: Александр Журавский – заместитель начальника Управления Президента РФ по общественным проектам; Татьяна Шумова – президент АНО «Центр кинофестивалей и международных программ», заслуженный деятель искусств РФ; Марина Абрамова – директор фест-форума «Российская креативная неделя», Александр Цыпкин – писатель и сценарист, Андрей Терешок – генеральный директор группы компаний ГПМ КИТ, Дарья Шамрай – заместитель генерального директора АНО «Агентство креативных индустрий».

Александр Журавский отметил, что государственная поддержка представителей креативных индустрий обусловлена, с одной стороны, необходимостью следовать современным трендам цифровой среды и, с другой, – защищать традиционные ценности народов России.

«Важнейшая задача государства – создать все возможности и предпосылки для профессионального роста творческих талантливых людей. Именно таким был замысел проекта, и я надеюсь, организаторам удастся воплотить его», – добавил участник встречи.

Также он рассказал, что проект содержал 12 тематических линий, призванных «не ограничивать творческую инициативу и фантазию авторов», а лишь задать вектор. По данным Журавского, самыми востребованными у конкурсантов стали темы: «Любовь и семья», «Герои нашего времени», «Герои завтрашнего дня», «Моя территория – место силы», «Народная комедия. Повестка регионов», «Историческое наследие».

Татьяна Шумова объявила результаты приёма заявок на участие во Всероссийском конкурсе сценарного мастерства «Метод». Она отметила, что было получено 10 022 заявок из более чем 50 регионов РФ, а также частично огласила лонг-лист конкурса. Список работ можно посмотреть по ссылке.

«Конкурс призван открыть новые имена сценаристов, а эта специальность остаётся одной из самых востребованных в киноотрасли. Безусловно, в России есть достойные профессиональные сценаристы, но они крайне востребованы в отечественной киноиндустрии, отрасли нужны новые таланты, и мы как раз вплотную занимаемся этим», – уточнила спикер.

Кроме того, Шумова рассказала о других направлениях деятельности АНО «Центр кинофестивалей и международных программ». В частности, три участника Международного кинофестиваля «Дни короткометражного кино», поддержанного Президентским фондом культурных инициатив, примут участие в мероприятиях Центра в Азербайджане, Таджикистане и Узбекистане.

Также она представила генерального партнёра конкурса «Метод» – АНО «Агентство креативных индустрий» при Департаменте предпринимательства и инновационного развития Москвы, которое координирует треки «Синопсисы для книг и издательского дела», «Сценарии для видеоигр» и специальную номинацию «Моя Москва» для поддержки авторов, популяризирующих в своих сценариях и синопсисах город.

«Мы благодарны правительству Москвы за оперативное включение в наш проект и рады, что благодаря партнёрству с АКИ приём заявок на участие в нашем конкурсе продолжается», – резюмировала участник дискуссии.

В завершение выступления Татьяна Шумова частично огласила лонг-лист конкурса. Список работ можно посмотреть по ссылке.

Дарья Шамрай рассказала, почему АКИ приняло решение присоединиться к проекту «Метод».

«Плотно взаимодействуя с сообществом предпринимателей креативных индустрий, мы видим их неиссякаемый запрос на производство качественного контента. Наши партнёры постоянно находятся в поиске идей, которые можно реализовать в интересные и востребованные проекты, и наша задача – помогать им находить их», – подчеркнула замглавы АКИ.

По словам Марины Абрамовой, конкурс «Метод» объединил ключевые направления креативной индустрии – кино, книги и видеоигры. По её словам, эта синергия даёт возможность не только получить востребованный контент, но и вовлечь в индустрию больше новых имён.

«Работая в издательском бизнесе, я столкнулась с проблемой: есть большое количество авторов, есть тексты, а вот продукт не всегда получается. С переходом из текста в сценарий бывает ещё сложнее. Этот вопрос мы поднимали в рамках “Российской креативной недели”, и из этого обсуждения родился проект “Метод”. Площадка даёт доступ к образовательному курсу, который помогает из простой истории создать готовый востребованный продукт, синопсис. А лучшие из лучших получают возможность поработать с продюсерами и довести свой проект до реализации», – резюмировала эксперт.

Александр Цыпкин подчеркнул, что прохождение образовательного интенсива будет важно участникам конкурса.

«Я тоже абсолютный дилетант – занялся писательством в возрасте 40 лет, без какой-либо профессиональной подготовки, и вот мы видим некий результат. Надеюсь, что в эпоху соцсетей этот путь в индустрию становится ещё более достижимым, а такой проект как “Метод” сделает его более структурированным. Более того, в ходе проекта его участники посетят мастер-классы и воспользуются советами профессионалов, и это здорово – в моё время такой возможности не было. В начале своей писательской карьеры я совершал много ошибок и только со временем осознал, что писательство – это ремесло. Я очень много жду от этого конкурса и надеюсь поработать с интересными проектами», – отметил сценарист.

Андрей Терешок добавил, что киноиндустрия «всегда испытывает голод идей и смыслов, и это нормально», потому что рынок растёт. Это обусловлено появлением онлайн-платформ, а также уходом западных вендоров из России.

«Проект “Метод” потрясающе интересен – широкая география, интересная статистика по тематическим направлениям. Мы вообще любим работать с региональными авторами – у нас огромная страна, в разных ее частях свои идеи и смыслы. Желаем авторам удачи, успехов в образовании, мы всегда ждем новые идеи и надеемся на совместный красивый, интересный проект», – заключил глава ГПМ КИТ.

Напомним, что до 3 апреля идёт приём заявок на образовательные треки «Синопсисы для книг и издательского дела» и «Сценарии для видеоигр». Участники смогут принять участие в образовательной онлайн-программе, спикерами выступят признанные эксперты издательского дела и индустрии видеоигр. Отобранные заявки будут представлены в конце апреля на очном питчинге в Москве перед лидерами рынка. В рамках питчинга лучшие идеи книг и видеоигр, популяризирующие развитие столицы, будут отмечены призами специальной номинации «Моя Москва». Авторы фильмов (любого жанра и формата) о Москве также смогут подать свои заявки на номинацию «Моя Москва» и представить проекты в рамках специального питчинга во время Московского международного кинофестиваля. Заявки от авторов кинопроектов принимаются до 27 марта.

Приём заявок на направление «Кино» был завершён 20 февраля. Авторы работ, попавших в лонг-лист, 17-20 марта пройдут образовательный интенсив в Москве, далее будет сформирован шорт-лист, участники которого представят свои проекты 21 марта на питчинге в Российской государственной библиотеке.

Организаторы: АНО «Центр кинофестивалей и международных программ» совместно с АНО «Креативная экономика», дирекцией «Российской креативной недели», АНО «Агентство креативных индустрий» при Департаменте предпринимательства и инновационного развития Москвы, Молодежным центром Союза кинематографистов России в партнерстве с издательской группой «Эксмо-АСТ». Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

Фото - ТАСС

Вы можете оказать поддержку нашему СМИ, пожертвовав произвольную сумму денежных средств по предложенной ссылке или воспользоваться QR-кодом. Оператор пожертвований – сервис CloudTips (от Тинькофф и CloudPayments).

С уважением и благодарностью, главный редактор Ольга Неснова.