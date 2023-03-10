15 000 человек посетили «Москвариум» 8 марта

Многофункциональный научно-развлекательный комплекс «Москвариум» при поддержке медиабренда VOICE и проекта «Спортивные выходные» Департамента спорта города Москвы 8 марта превратился в морской курорт. 15 000 гостей окунулись в атмосферу отдыха и релакса в рамках мероприятия «Дорогой, я в отпуск».

Посетители «Москвариума» начали праздничное утро с балетной тренировки barre под руководством Самиры Мустафаевой в окружении морских обитателей аквариума. Днем их ждали мастер-классы, бьюти-зона, встречи с экспертами по стилю, макияжу и здоровому образу жизни и многое другое. Вечером гости расслабились и от души посмеялись в пространстве «Море музыки», в котором прошла уникальная импровизационная комедия от Prosecco Show, и предлагали специальное меню с уникальным авторским коктейлем, созданным в коллаборации с медиабрендом VOICE.

Каждый час в главном морском аквариуме водолаз с большой праздничной открыткой и букетом роз поздравлял девушек с 8 марта.

Мероприятие посетили главный редактор VOICE Shopping Татьяна Максимова, тренер по фейс-фитнесу Ольга Вохмянина, а также известные блогеры – Дина (@dianikaoffi) и Надежда (@miss_Blonda) Елизаровы, Олеся Николаева (@lesya_ya_olesya), Диана Неретина (momsmile_), представители ведущих женских СМИ и многие другие.

«После долгой зимы в большом городе каждому хочется отвлечься от суеты и оказаться на отдыхе хотя бы на один день. Команда «Москвариума» совместно с медиабрендом VOICE рады, что с нами в мини-отпуск отправились более 15 000 гостей. Надеемся, что впечатления от этого дня помогут встретить весну в хорошем настроении», — прокомментировали в пресс-службе «Москвариума» на ВДНХ.

Праздничное мероприятие еще раз продемонстрировало возможности многофункционального научно-развлекательного комплекса «Москвариум» как одной из крупнейших культурных площадок Москвы, на территории которой каждый найдет себе занятие по возрасту и интересам - здесь регулярно проходят выставки, концерты, шоу, научные конференции и т.д.

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