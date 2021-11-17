В парке развлечений «Сказка» открылась почта Деда Мороза!

Первые письма от детей и взрослых готова принять почта Деда Мороза на территории парка развлечений «Сказка» в Крылатском.

Из волшебных новогодних почтовых ящиков, размещенных в парке, конверты с пожеланиями полетят прямо в Великий Устюг — в резиденцию Деда Мороза.

Принести и опустить в ящик свое письмо может каждый, в часы работы парка в любой из дней с 10 утра до 22 вечера.

Найти почтовые станции Дедушки Мороза можно в нескольких местах: на входах в парк, рядом с кассами и картой парка, в кафе «Базилик» и «Да!Блин», у входа в единственный в Москве «Дино парк» под открытым небом, а также рядом с крытым катком. Не забудьте положить письмо в конверт. Почтовый адрес Дедушки Мороза: 162390, Вологодская обл., г. Великий Устюг, пер. Октябрьский, д. 1А.

Поспешите, чтобы послание ребенка главному зимнему волшебнику успело добраться вовремя и у Деда Мороза оказалось достаточно времени на осуществление загаданного желания.

Времени до Нового 2022 года остаётся совсем немного, поэтому скорее пишите письма и приходите в парк развлечений «Сказка», чтобы от всей души повеселиться на аттракционах, посетить тематические площадки и интерактивные локации, а также положить в волшебный ящик своё заветное письмо!

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