«Спасибо, что ты со мной»: Юлия Беретта и Александр Данко спели дуэтом

«Спасибо. Мы вместе до самых мелочей» - осенью и зимой так не хватает теплых, уютных, романтических композиций, которые будут согревать слушателя своим смыслом и мелодией. Беретта и Данко исправляют ситуацию и дарят всем нам премьеру дуэтной композиции под названием «Спасибо». Как известно, на эту песню уже снят клип, который чуть позднее будет представлен зрителю.

«Искренность и любовь преодолеет любые преграды и невзгоды, если есть поддержка, внимание и забота друг о друге. Лиричный трек про отношения в семье на мягком танцевальном бите», – говорит о своем детище автор Юлия Беретта, которая с завидной регулярностью выпускает собственные треки.

Как думаете почему она выбрала именно Данко, с которым спела эту песню? Когда, кому и почему пришла идея этого дуэта? Может между ними что-то большее, чем творчество? Скоро узнаем, а пока это остается загадкой.