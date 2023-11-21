Shortparis представили видео на сингл «Гроздья гнева»

Выходцы из Петербурга Shortparis - одна из самых интересных российских рок-групп в настоящий момент: они сочиняют драматичный арт-панк и постоянно придумывают вокруг своей музыки дополнительные события, будь то концерты-перформансы или клипы.

В новом видео Shortparis – «Гроздья гнева» была прекрасно передана гипертрофированная атмосфера «лихих» 90-х в России: бобровые шапки, скандалы с кассиршами за последний батон нарезного и, конечно же, классовое разделение на богатых и бедных.