Гала-концертом в Театре Российской Армии завершился патриотический смотр-конкурс для детей и юношества #ЯГоржусь

19 мая 2023 года на Большой сцене Театра Российской Армии состоялся Гала-концерт патриотического смотра-конкурса для детей и юношества #ЯГоржусь.

В этом году на конкурс было подано 470 заявок в 5 номинациях. Из 58 участников и коллективов очного этапа, который проходил в апреле на Малой и Экспериментальной сценах Театра Российской Армии были выбраны 24 победителя и призера, а также вручены 2 специальных приза.

«Дорогие друзья, #ЯГоржусь – это каждый из нас. В наших силах сохранять память, гордо нести её, а ваше творчество– это и есть проявление гордости и исторической памяти, и вы делитесь им! Нас много и на сцене, и в зале, всех тех, кто с полной уверенностью может сказать: «Я горжусь!» - вручая премии в номинации «театральная постановка», сказал Директор Департамента культуры Минобороны России Артём Горный.

«Символично, что Гала-концерт патриотического конкурса состоялся в день рождения Всесоюзной пионерской организации, День пионерии! Сегодня в детях и молодых людях я увидела столько красоты, столько таланта, уверена, из них вырастут настоящие граждане нашей России!» - поделилась народная артистка России, член жюри смотра-конкурса Ангелина Вовк.

«Мы настолько восхищены участниками и настоящим патриотическим праздником! Думаю, такой опыт важно транслировать дальше и проводить смотр-конкурс в масштабах всей Москвы», - сказала заместитель префекта ЦАО города Москвы Лариса Тиунова.

«Спасибо, дорогие родители и педагоги, что чувствуете время! Спасибо, участники, что не боитесь нашей Большой сцены, она действительно большая, а вы на ней – настоящие большие артисты! Давайте все вместе продолжать наше общее дело – #ЯГоржусь! Я вами горжусь!» - поблагодарила участников и всех присутствующих заместитель директора Театра Армии Милена Авимская.

Ведущей Гала-концерта выступила народная артистка России и член жюри смотра-конкурса Ольга Богданова, в Гала-концерте приняли участие: народная артистка РСФСР Алина Покровская, депутат Государственной Думы ФС РФ, заслуженный артист России Денис Майданов, заслуженная артистка России Ольга Кормухина, актриса Мария Голубкина, балет Аллы Духовой «Тодес», Детская студия театрального искусства Театра Армии. Режиссер-постановщик - заслуженный деятель искусств РФ Марина Комарова.

Патриотический смотр-конкурс для детей и юношества #ЯГоржусь был создан в 2022 году с целью формирования у молодого поколения патриотических и духовно-нравственных ценностей, популяризации военно-патриотической тематики, возрождения связи поколений по инициативе Театра Российской Армии и Префектуры Центрального административного округа города Москвы, при поддержке Департамента культуры Министерства обороны Российской Федерации.

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