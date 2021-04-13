Спектакль «Деревня и я» объединил городских и деревенских школьников

11 апреля 2021 года в Российском академическом Молодежном театре (РАМТ) состоялся показ спектакля «Деревня и я» (режиссер Дмитрий Крестьянкин, драматург Элина Петрова), основанного на монологах школьников из малонаселенных и отдаленных деревень. Его зрителями станут подростки из села Головтеево (Калужская область), ставшие героями спектакля, и московские школьники. До спектакля гости побывают на профориентационной экскурсии по цехам театра, смогут получить индивидуальные консультации от специалистов РАМТа, как овладеть той или иной театральной профессией. А после состоится дискуссия со школьниками и педагогами о разнице подростковой картины мира с точки зрения столицы и регионов.
Спектакль «Деревня и я» — документальное исследование о жизни современного школьника, взрослеющего и сознающего себя вдали от больших городов. Это часть большого социального проекта, цель которого — дать подростку, не имеющему опыт театрального переживания, возможность оказаться в самом центре, пусть даже на короткое время, но стать видимым для жителей мегаполисов. С помощью инструментов драматургии, актерского мастерства и режиссуры школьники из провинции могут сформулировать и передать своим сверстникам из больших городов важные для них представления о мире.
Участниками исследования и героями спектакля РАМТа стали школьники от 12 до 17 лет из сел Головтеево, Ильинское, Сабуро-Покровское, Глазок, деревни Взвад, городов Выкса и Малая Вишера.
Спектакль «Деревня и я» — результат Лаборатории РАМТа по поиску новых форм коммуникации театра с современными детьми и подростками, создан в партнерстве с проектом «Учитель для России». Программа работает в 95 школах семи регионов России и обучает более 30 тысяч детей. Вместе РАМТ и «Учитель для России» создают поле для дискуссии между школьниками, где каждый сможет в безопасном и доверительном сообществе отрефлексировать важные для него мысли и ощущения по поводу своего возраста, среды обитания, культуры, мира.
«Деревня и я» — благотворительный проект, поддержать который может каждый зритель РАМТа. Собранные средства идут на организацию подобных встреч, участниками которых поочередно станут все семь деревень, где побывали создатели спектакля. В будущем РАМТ планирует выезжать с этим спектаклем в сельские школы, проводить образовательные программы и мастер-классы для школьников и педагогов.
Спектакль «Деревня и я» стал участником офф-программы «Детского weekand’a» российского театрального фестиваля «Золотая Маска» и официально включен в репертуар Черной комнаты РАМТа с января 2021 года. Спектакль представляют ведущие артисты труппы — Нелли Уварова и Сергей Печенкин.Оригинал публикации находится на сайте сетевого СМИ artmoskovia.ru | Если вы читаете её в другом месте, не исключено, что её украли.