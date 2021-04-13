Спектакль «Деревня и я» объединил городских и деревенских школьников

11 апре­ля 2021 года в Рос­сий­ском ака­де­ми­че­ском Моло­деж­ном теат­ре (РАМТ) состо­ял­ся показ спек­так­ля «Дерев­ня и я» (режис­сер Дмит­рий Кре­стьян­кин, дра­ма­тург Эли­на Пет­ро­ва), осно­ван­но­го на моно­ло­гах школь­ни­ков из мало­на­се­лен­ных и отда­лен­ных дере­вень. Его зри­те­ля­ми ста­нут под­рост­ки из села Голо­вте­е­во (Калуж­ская область), став­шие геро­я­ми спек­так­ля, и мос­ков­ские школь­ни­ки. До спек­так­ля гости побы­ва­ют на профори­ен­та­ци­он­ной экс­кур­сии по цехам теат­ра, смо­гут полу­чить инди­ви­ду­аль­ные кон­суль­та­ции от спе­ци­а­ли­стов РАМ­Та, как овла­деть той или иной теат­раль­ной про­фес­си­ей. А после состо­ит­ся дис­кус­сия со школь­ни­ка­ми и педа­го­га­ми о раз­ни­це под­рост­ко­вой кар­ти­ны мира с точ­ки зре­ния сто­ли­цы и регионов.

Спек­такль «Дерев­ня и я» — доку­мен­таль­ное иссле­до­ва­ние о жиз­ни совре­мен­но­го школь­ни­ка, взрос­ле­ю­ще­го и созна­ю­ще­го себя вда­ли от боль­ших горо­дов. Это часть боль­шо­го соци­аль­но­го про­ек­та, цель кото­ро­го — дать под­рост­ку, не име­ю­ще­му опыт теат­раль­но­го пере­жи­ва­ния, воз­мож­ность ока­зать­ся в самом цен­тре, пусть даже на корот­кое вре­мя, но стать види­мым для жите­лей мега­по­ли­сов. С помо­щью инстру­мен­тов дра­ма­тур­гии, актер­ско­го мастер­ства и режис­су­ры школь­ни­ки из про­вин­ции могут сфор­му­ли­ро­вать и пере­дать сво­им сверст­ни­кам из боль­ших горо­дов важ­ные для них пред­став­ле­ния о мире.

Участ­ни­ка­ми иссле­до­ва­ния и геро­я­ми спек­так­ля РАМ­Та ста­ли школь­ни­ки от 12 до 17 лет из сел Голо­вте­е­во, Ильин­ское, Сабу­ро-Покров­ское, Гла­зок, дерев­ни Взвад, горо­дов Вык­са и Малая Вишера.

Спек­такль «Дерев­ня и я» — резуль­тат Лабо­ра­то­рии РАМ­Та по поис­ку новых форм ком­му­ни­ка­ции теат­ра с совре­мен­ны­ми детьми и под­рост­ка­ми, создан в парт­нер­стве с про­ек­том «Учи­тель для Рос­сии». Про­грам­ма рабо­та­ет в 95 шко­лах семи реги­о­нов Рос­сии и обу­ча­ет более 30 тысяч детей. Вме­сте РАМТ и «Учи­тель для Рос­сии» созда­ют поле для дис­кус­сии меж­ду школь­ни­ка­ми, где каж­дый смо­жет в без­опас­ном и дове­ри­тель­ном сооб­ще­стве отре­флек­си­ро­вать важ­ные для него мыс­ли и ощу­ще­ния по пово­ду сво­е­го воз­рас­та, сре­ды оби­та­ния, куль­ту­ры, мира.

«Дерев­ня и я» — бла­го­тво­ри­тель­ный про­ект, под­дер­жать кото­рый может каж­дый зри­тель РАМ­Та. Собран­ные сред­ства идут на орга­ни­за­цию подоб­ных встреч, участ­ни­ка­ми кото­рых пооче­ред­но ста­нут все семь дере­вень, где побы­ва­ли созда­те­ли спек­так­ля. В буду­щем РАМТ пла­ни­ру­ет выез­жать с этим спек­так­лем в сель­ские шко­лы, про­во­дить обра­зо­ва­тель­ные про­грам­мы и мастер-клас­сы для школь­ни­ков и педагогов.

Спек­такль «Дерев­ня и я» стал участ­ни­ком офф-про­грам­мы «Дет­ско­го weekand’a» рос­сий­ско­го теат­раль­но­го фести­ва­ля «Золо­тая Мас­ка» и офи­ци­аль­но вклю­чен в репер­ту­ар Чер­ной ком­на­ты РАМ­Та с янва­ря 2021 года. Спек­такль пред­став­ля­ют веду­щие арти­сты труп­пы — Нел­ли Ува­ро­ва и Сер­гей Печенкин.

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