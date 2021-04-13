Третий петербургский конкурс молодых театральных фотографов и театральной фотографии «Театр в объективе» объявил отборочный тур

Еже­год­ный петер­бург­ский кон­курс моло­дых теат­раль­ных фото­гра­фов и теат­раль­ной фото­гра­фии «Театр в объ­ек­ти­ве» был учре­жден в 2018 г. Моло­деж­ным теат­ром на Фон­тан­ке при под­держ­ке Коми­те­та по куль­ту­ре Санкт-Петер­бур­га и Сою­за жур­на­ли­стов Санкт-Петер­бур­га и Ленин­град­ской обла­сти с целью выяв­ле­ния новых имен моло­дых теат­раль­ных фото­гра­фов (от 16 до 40 лет).

Каж­дый год к кон­кур­су при­со­еди­ня­ет­ся один из теат­ров Север­ной сто­ли­цы, чей пре­мьер­ный спек­такль наря­ду со спек­так­лем Моло­деж­но­го теат­ра ста­но­вит­ся пред­ме­том кон­курс­ной съемки.

Заяв­ки на уча­стие в фото­кон­кур­се при­ни­ма­ют­ся до 30 апре­ля 2021 года вклю­чи­тель­но. После озна­ком­ле­ния с усло­ви­я­ми кон­кур­са на сай­те Моло­деж­но­го теат­ра (https://mtfontanka.ru/konkurs-teatr-v-obektive) буду­щий участ­ник может в срок до 30 апре­ля запол­нить фор­му заяв­ки по ссыл­ке: https://vk.cc/c0mQOV. При воз­ник­но­ве­нии вопро­сов обра­щать­ся по адре­су эл. почты: konkurs@mtfontanka.spb.ru.

Из чис­ла пре­тен­ден­тов жюри, состо­я­щее из про­фес­си­о­наль­ных теат­раль­ных фото­гра­фов, жур­на­ли­стов, пред­ста­ви­те­лей Коми­те­та по куль­ту­ре отбе­рет в кон­це апре­ля лишь пяте­рых. После инструк­та­жа и пред­ва­ри­тель­но­го озна­ком­ле­ния с зала­ми Теат­ра им. Лен­со­ве­та и Моло­деж­но­го, счаст­лив­чи­ки будут допу­ще­ны в мае к кон­курс­ной съемке.

Объ­ек­та­ми съем­ки ста­нут пре­мье­ры теку­ще­го сезо­на – «Каба­ла свя­тош / Мольер» в поста­нов­ке худо­же­ствен­но­го руко­во­ди­те­ля Моло­деж­но­го теат­ра на Фон­тан­ке Семе­на Спи­ва­ка и «Бес­при­дан­ни­ца», реж. Дмит­рий Лугов­кин (Театр им. Лен­со­ве­та – соор­га­ни­за­тор кон­кур­са в 2021 г.). Кон­курс­ная съем­ка состо­ит­ся в пер­вой поло­вине мая.

Основ­ные номинации:

«Афи­ша» — фото, отра­жа­ю­щее суть режис­сер­ско­го высказывания.

«Семь кад­ров» — исто­рия, рас­ска­зан­ная в спек­так­ле, отра­жен­ная в семи фотографиях.

«Эмо­ция» — фото, отра­жа­ю­щее накал эмо­ций (порт­рет, сце­на из спектакля).

«Чело­век» — фото, пере­да­ю­щее чер­ты харак­те­ра, отно­ше­ний, осо­бен­но­стей конфликта.

Побе­ди­тель кон­кур­са полу­ча­ет пра­во раз­ме­ще­ния сво­е­го фото на афи­ше про­фес­си­о­наль­но­го теат­ра. Участ­ни­ки кон­кур­са полу­ча­ют при­зы и дипло­мы кон­кур­са, обре­та­ют новые про­фес­си­о­наль­ные свя­зи, а так­же воз­мож­ность при­ни­мать уча­стие в после­ду­ю­щих фото­вы­став­ках, про­во­ди­мых по ито­гам конкурса.

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