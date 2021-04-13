Третий петербургский конкурс молодых театральных фотографов и театральной фотографии «Театр в объективе» объявил отборочный тур

Ежегодный петербургский конкурс молодых театральных фотографов и театральной фотографии «Театр в объективе» был учрежден в 2018 г. Молодежным театром на Фонтанке при поддержке Комитета по культуре Санкт-Петербурга и Союза журналистов Санкт-Петербурга и Ленинградской области с целью выявления новых имен молодых театральных фотографов (от 16 до 40 лет).
Каждый год к конкурсу присоединяется один из театров Северной столицы, чей премьерный спектакль наряду со спектаклем Молодежного театра становится предметом конкурсной съемки.
Заявки на участие в фотоконкурсе принимаются до 30 апреля 2021 года включительно. После ознакомления с условиями конкурса на сайте Молодежного театра (https://mtfontanka.ru/konkurs-teatr-v-obektive) будущий участник может в срок до 30 апреля заполнить форму заявки по ссылке: https://vk.cc/c0mQOV. При возникновении вопросов обращаться по адресу эл. почты: konkurs@mtfontanka.spb.ru.
Из числа претендентов жюри, состоящее из профессиональных театральных фотографов, журналистов, представителей Комитета по культуре отберет в конце апреля лишь пятерых. После инструктажа и предварительного ознакомления с залами Театра им. Ленсовета и Молодежного, счастливчики будут допущены в мае к конкурсной съемке.
Объектами съемки станут премьеры текущего сезона – «Кабала святош / Мольер» в постановке художественного руководителя Молодежного театра на Фонтанке Семена Спивака и «Бесприданница», реж. Дмитрий Луговкин (Театр им. Ленсовета – соорганизатор конкурса в 2021 г.). Конкурсная съемка состоится в первой половине мая.
Основные номинации:
- «Афиша» — фото, отражающее суть режиссерского высказывания.
- «Семь кадров» — история, рассказанная в спектакле, отраженная в семи фотографиях.
- «Эмоция» — фото, отражающее накал эмоций (портрет, сцена из спектакля).
- «Человек» — фото, передающее черты характера, отношений, особенностей конфликта.
Победитель конкурса получает право размещения своего фото на афише профессионального театра. Участники конкурса получают призы и дипломы конкурса, обретают новые профессиональные связи, а также возможность принимать участие в последующих фотовыставках, проводимых по итогам конкурса.Оригинал публикации находится на сайте сетевого СМИ artmoskovia.ru | Если вы читаете её в другом месте, не исключено, что её украли.