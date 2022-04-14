Концерт «Большая опера на высоте! Посвящение Рафаэлю» пройдет на высоте 230 метров над Москвой!

16 апреля 2022 года на высоте 230 метров над Москвой, в башне Империя, в концертной программе «Большая опера на высоте! Посвящение Рафаэлю» прозвучат шедевры мировой оперной сцены.

Изысканность оперного искусства будет представлена слушателю на высоте 58-го этажа над столицей!

Начало в 20:00.

В программе — арии зарубежных и русских композиторов. Самые яркие композиции оперного искусства в исполнении лауреатов международных конкурсов: Дж. Верди, Дж. Пуччини, Г. Доницетти, П.И. Чайковский, А.С. Аренский, Дж. Россини и др.

Без QR-кодов. Без масок

В концерте принимают участие – Лауреаты международных конкурсов, участники международных фестивалей. Солисты и постоянные участники мероприятий музыкального коллектива «ART-COLLAGE».

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