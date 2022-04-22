Спектакль по произведениям Есенина покажут на бесплатном онлайн-фестивале

В воскресенье, 24 апреля, пройдет показ спектакля «О верю, верю, счастье есть!». Посмотреть спектакль могут все желающие онлайн, билеты можно получить бесплатно.

Название спектакля повторяет название стихотворения Сергея Есенина. Актёр Александр Майер много лет изучал творчество русского поэта и этот моноспектакль стал творческим итогом.

В спектакле исследуется обширный пласт творческого наследия поэта. Зрители услышат поэму «Анна Снегина» и поэму «Чёрный человек» из цикла «Персидские рассказы». Основным лейтмотивом творчества поэта была любовь к родине, несмотря на войны, исторические перипетии и сложную жизнь крестьян. Это ощущение Александру удалось сохранить и пронести через весь спектакль.

Спектакль будет показан в рамках фестиваля Onlife IDEA Fest. Все спектакли на этом фестивале играются вживую, а по окончании спектакля начинается его обсуждение вместе с актером, режиссером и приглашенными экспертами.

Сайт фестиваля — https://onlifeideafest.com .

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