РОСИЗО представляет мультимедийную инсталляцию «Чувство времени»

20 апреля 2022 года в Петроверигском переулке ко Дню Победы и 80-летию окончания Битвы за Москву РОСИЗО представило мультимедийный междисциплинарный выставочный проект «Чувство времени», отражающий события Великой Отечественной войны в изобразительном искусстве и кино. В экспозиции выставки, подготовленной совместно с МОСКИНО, проектом «Кинопередвижка», галереей «ГРАУНД Солянка» и кинокомпанией «Новые люди», представлены документальные кинокадры, фотографии из Музея Великой Отечественной войны и графика из фондов РОСИЗО — взгляд военных кинооператоров, фотографов и художников на события 1941–1945 годов.

Проект представляет собой не просто демонстрацию документальной кинохроники и изобразительного искусства военных лет, а художественное высказывание — мультимедийную инсталляцию, состоящую из двух разделов: кино в цифре и кино на пленке 35 мм, и предлагает почувствовать время и посмотреть на события прошлого столетия глазами тех, кто их фиксировал.

В первых четырех залах выставочного пространства закольцованные трехминутные отрывки уникальных кадров кинохроники о военном быте демонстрируются с 35-миллиметровой пленки. Фрагменты из документального фильма «Хроники будней» вместе с фотографиями и произведениями графики в следующем зале представляют единую монументальную видеоинсталляцию. Монохромные кадры из фильма, почти графические образы, существуют будто сами по себе и кажутся подлиннее самой жизни, а эпизоды, запечатленные очевидцами событий на фотографиях, акварельных работах и рисунках карандашом, с их ничем не приукрашенной подлинностью, обостряют драматизм восприятия.

После черно-белой кинохроники времен Великой Отечественной войны зрители попадают в последний зал, где война оживает в цвете и игре актеров — в фильме «Первый Оскар» 2022 года режиссера Сергея Мокрицкого. Эта кинокартина, вдохновленная реальными событиями, рассказывает о военных операторах, которые за рекордные сроки сняли документальный фильм «Разгром немецких войск под Москвой» и в 1943 году получили первую в истории СССР награду «Оскар» за лучший документальный фильм.

Г.А. Ечеистов. В слесарном цехе. Москва. 1944. Фонды РОСИЗО

К.И. Финогенов. В засаде. Брянские леса. 1943. Фонды РОСИЗО

К.И. Финогенов. Орёл. Взорванный немцами мост через Оку. Без даты. Фонды РОСИЗО

Н.Ф. Денисовский. Дом колхозника. Сухиничи. Западный фронт. 1943. Фонды РОСИЗО

Н.Ф. Денисовский. Пустынька после обстрела. 1943. Фонды РОСИЗО

П.С. Мальков. Полковая батарея. 1942. Фонды РОСИЗО

Проект реализован при поддержке Министерства культуры РФ, МОСКИНО, Музея Великой Отечественной войны, галереи «ГРАУНД Солянка» и кинокомпании «Новые люди».

Выставка работает до 26 июня.

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