Сказка в подарок на Новый год

28 декабря в Театре Мимики и Жеста состоится премьера нового музыкального спектакля «Конек-горбунок».

Труппа московского Театра Мимики и Жеста подготовила юным зрителям подарок к Новому году — постановку по сказке Петра Ершова «Конек-горбунок». Ставшая классической история об Иванушке-дурачке и его верном друге-коньке впервые была напечатана в 1834 году, и с тех пор сделалась любимым чтением многих поколений. По сказке были написаны два балета, сняты художественные и мультипликационные фильмы, она многократно инсценировалась. Теперь свою оригинальную версию сказки — на русском жестовом языке в сопровождении профессионального актерского озвучивания — представляет Театр Мимики и Жеста.

Постановку осуществил молодой слышаший режиссер Александр Савельев. Это его первая работа с коллективом ТМЖ, в которой он максимально использовал уникальную пластику актеров. В спектакле много танцев, движения, забавных трюков. Музыку, основанную на русских народных мелодиях, специально для спектакля написал композитор и аранжировщик Илья Зудин. Художник-постановщик спектакля Надежда Берендеева.

Оригинальные костюмы художника театра Гавриила Агуфа порадуют самых изысканных театралов.

Новогодние показы нового спектакля «Конек-горбунок» пройдут 28 декабря, 29 декабря.

Проект реализуется при поддержке Министерства культуры РФ.

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