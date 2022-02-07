Спектакль «Теремок. Кот и лиса» в театре «Русская песня»

В Бабкином Доме происходят чудеса! У нас поселились веселые и добрые персонажи русских сказок. Кот и Лиса, Мышка и Медведь, Лягушка–Квакушка и много других героев уютно устроились на Малой сцене и ждут ребятишек, чтобы рассказать им веселые истории, вместе поиграть, песенки спеть и загадки отгадать. Сказки для детей и взрослых ждут своих зрителей!

Яркие декорации превратили зрительный зал в волшебный мир фантастических картин. Сказки в Бабкином Доме удивляют и восхищают маленьких зрителей, их родителей. Учат добру и дружбе, помогают нашим детям войти в реальный мир с улыбкой и любовью.

Маленькие сказки расскажут, споют и спляшут молодые артисты из фолк-группы «Россияне». Их энергия и задор, талант и артистизм никого не оставляет равнодушным.

Лирические и шутливые народные песни, веселые прибаутки и хороводы, знакомство с традиционными музыкальными и необычными шумовыми инструментами – каждый гость театра может принять участие в фольклорной сказке!

Малая сцена Театра «Русская песня» на Садовой-Черногрязской для тех, кто любит отдых в уютных обжитых пространствах, наполненных теплом и старинными вещами, народным колоритом и знакомыми лицами. В новом сезоне Малая сцена полностью отдана детскому репертуару и станет называться Театр русских сказок Надежды Бабкиной.

Когда, 12 февраля, 12 марта и 2 апреля. Начало 12:00.

Где? Москва, ул. Садовая-Черногрязская, д. 5/9 стр. 2.

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