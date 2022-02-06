Ученые, художники и философы из разных стран примут участие в симпозиуме New Elements в Новой Третьяковке

12 февраля 2022 года в рамках публичной образовательной программы выставки New Elements при поддержке «Лаборатории Касперского» пройдет симпозиум, посвященный новым художественным практикам, которые переосмысляют взаимоотношения цифровых и аналоговых вычислительных процессов и систем. Тематические дискуссии будут разбиты на три секции: «Science-art сегодня: трансформации междисциплинарных сообществ», «Аутографический мир» и «Вычисляя с природой».

Участие в обсуждениях примут директор фестиваля Ars Electronica Мартин Гонзик (Австрия); куратор, профессор Северо-Восточного университета Дитмар Оффенхубер (США); директор АrtScience Museum Хонор Харгер (Сингапур); медиахудожница, куратор и креативный директор Музея криптографии Анна Титовец; исследователь, архитектор Саманех Моафи (Великобритания); гляциолог, ведущий научный сотрудник Института Географии РАН Андрей Глазовский; философ, научный сотрудник философского факультета МГУ Александр Ветушинский; художники Ральф Беккер (Германия), Туула Нярхинен (Финляндия), Томас Фойерштайн (Австрия), Илья Федотов-Федоров; основательница и художественный руководитель Фонда Laboratoria Art&Science Дарья Пархоменко и другие спикеры

Участники симпозиума постараются ответить на вопросы: Как устроено технологическое искусство и science-art сегодня, как трансформируются роли художника, куратора, продюсера, технологического эксперта? Какое влияние на развитие общества оказывают научно-художественные коллаборации? Затрудняет ли цифровая культура восприятие изменений в нашем материальном окружении? и т.д.

Заключительным событием симпозиума станет зрелищный перформанс немецкого художника Ральфа Беккера «Естественная история сетей / SoftMachine». Центральный элемент перформанса — галинстан, жидкий сплав металлов, которым художник манипулирует через подключенные электроды, изменяя его поведение в реальном времени и создавая постоянно меняющиеся формы и звуки.

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