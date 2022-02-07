В Москве проведут работы по сохранению ансамбля Коронационного убежища и Дома призрения Баева

Главгосэкспертиза России проверила достоверность определения сметной стоимости ремонта ограды с воротами ансамбля Коронационного убежища и Дома призрения И.Д. Баева. По итогам проведения государственной экспертизы выдано положительное заключение.

В 1898 году архитектор Александр Лаврентьевич Обер начал возводить на востоке Москвы, рядом с парком Сокольники и Егерским прудом, комплекс зданий убежища для неизлечимо больных людей. Строительство велось на деньги крупного обувного промышленники Ивана Денисовича Баева и концу 1900-го было закончено. В самом начале следующего года учреждение приняло первых пациентов. Комплекс лечебных корпусов был назван Коронационным убежищем и Домом призрения Баева, в честь коронации Николая II и его супруги Александры Федоровны – события, произошедшего 14 (22) мая 1896 года в Успенском соборе Московского Кремля.

Два красивых, асимметрично расположенных здания вмещали по 100 пациентов каждое, затем количество мест увеличили до 244. В 1910 году на территории Коронационного убежища была выстроена церковь Смоленской иконы Божией матери. После революции здания переименовали в Убежище для неизлечимо больных, а затем — в городскую больницу имени русского писателя В.Г. Короленко. В 2014 году архитектурный ансамбль был признан объектом культурного наследия регионального значения. В настоящее время здания занимает Государственный научный центр дерматовенерологии и косметологии.

Проектом, достоверность определения сметной стоимости которого проверили специалисты Главгосэкспертизы России, планируется капитальный ремонт ограды с воротами. Предусмотрено восстановление лицевой поверхности кирпичной кладки и штукатурного слоя, покраска штукатурных и металлических поверхностей.

Финансирование работ будет осуществляться за счет средств ФГБУ «Государственный научный центр дерматовенерологии и косметологии» Министерства здравоохранения Российской Федерации.

Проектную документацию подготовило ООО «Экология производства».

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