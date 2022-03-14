Спектакль «Яма» в театре «Русская песня»

Идея постановки родилась благодаря сильной команде авторов, ангажированных театрами всего мира: их постановки успешны, заслужили высокие оценки критики и публики. На этот раз свою творческую энергию они сконцентрировали вокруг темы, испокон веков волновавшей человечество. «Яма» – это история о девушках, которых заживо похоронили и оплакали родители, а женихи предали и продали в публичные дома. Их осудило и презрело общество, выбросило на «дно» жизни.

По мнению режиссера Анны Бабановой, тема «социального дна» сегодня звучит так же злободневно и трагично, как и 100 лет назад.

«Спектакль «Яма» – клубок из противоречий и контрастов, как пир во время чумы. Мы постарались отразить это в названии: омут – губительная бездна, любовь – то чувство, которое ведет к возрождению. С одной стороны – апокалипсис, с другой – жажда жизни», – говорит Анна Бабанова.

«Стынет кровь от цинизма, с которым предприимчивый молодой человек промышляет торговлей живым товаром! Для него продажа жены в дом терпимости – успешный бизнес, но девушка расплачивается за эту сделку собственной жизнью. Она мечтала о подвенечном платье и о вечной, чистой любви, а попала в унизительное «телесное рабство», – рассказывает о спектакле Надежда Бабкина.

«Яма» – музыкальный спектакль, в котором звучат народные песни, романсы, духовные стихи в исполнении Надежды Бабкиной и солистов ансамбля «Русская песня».

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