«Опять весна, опять цветы, опять любовь и вновь коты…»

20 марта 2022 года стартует новый международный российско-итальянский культурный проект творческой коллаборации редакции СМИ АртМосковия и социального медиа портала «А у Вас?» «Весна, Женщины и … Коты» – совместная работа редакции СМИ АртМосковия, социального медиа портала «А у Вас?» и Florence Art Deposit gallery @florenceartdepositgallery. Проект «Весна, Женщины и …Коты» представлен в формате календаря на 2022–2023 годы, в котором вместо традиционного 1 января, началом года и точкой отсчета выбрана Весна – 20 марта 2022 года, День весеннего равноденствия!

Сopertina: Enzo Rosamilia tratto dal dipinto di Sandro Botticelli «Primavera». Castel Giorgio (Salerno), Italy. 2022.

Cover: Enzo Rosamilia, «Spring» (from a painting by Sandro Botticelli). Castel Giorgio (Salerno), Italy. 2022

Обложка: Энцо Розамильа. Весна (с картины Сандро Боттичелли). Кастель Джорджио (Салерно), Италия. 2022.

«В День весеннего равноденствия мы рады представить миру необычный календарь, объединивший современных художников России и Италии, – рассказывает главный редактор медиа портала «А у Вас?» Дарья Гордеева, – Образ красоты возрожденной природы представлен на обложке нашего календаря в исполнении известного итальянского фотохудожника Энцо Розамильа, по мотивам картины итальянского живописца эпохи Возрождения, Сандро Боттичелли «Весна» (итал. Primavera – прим. ред.). Шедевр мировой культуры выставлен в галерее Уффици города Флоренция. Именно с итальянского города Флоренция – колыбели всех великих художников и скульпторов, началось партнерство медиа портала «А у Вас?», редакции СМИ «АртМосковия» с итальянской галереей Florence Art Deposit g allery».

«Весна, женщины, коты… Уже только это сочетание слов вызывает улыбку и переключает настроение на позитивную волну.

Одиним из направлений работы Florence Art Deposit gallery являются международное сотрудничество и Арт-проекты и сотрудничество. Выставка-исследование «Характер женщины» ярко выражает многликое женское начало, а оно в свою очередь, связано с символом возрождения – приходом Весны. Ну а коты, только подтверждают всю концептуальность процесса… По этой причине, мы как авторы Арт-проектов с интересом отнеслись к идее принять участие в создании календаря «Весна, женщины, коты…», развивая таким образом идею социально-культурного проекта «Характер женщины«.

Для календаря, нами были выбраны работы известного итальянского классика фотографии Джино Турина, который через свои работы подчёркивает простоту, мощь и красоту природных образов, пробуждающих в человеке силу жизни.

Florence Art Deposit gallery благодарит своих партнёров – редакцию СМИ АртМосковия и медиа портал «А у Вас?» за сотрудничество и желает процветания и мира всем людям на Земле. Любите друг друга и котов», – говорят владельцы галлереи Юлия и Алеся Савицкие.

Весна и Женщины – синоним Любви, Возрождения, Мира и Добра. «А почему коты?» – cпросите вы. А мы с удовольствием ответим:

«Говорят, что когда наступает весна, сама Природа объявляет не только о смене сезонов года, но и о своём настроении… Солнышко светит ярче и теплее, снега начинают таять, птицы возвращаются из тёплых краёв, появляются первые цветы. И женщины, неторопливо убирают повседневные тяжёлые зимние одежды, в дальние углы своих гардеробных, чтобы показать миру свой прекрасный, как у цветов образ… А причём здесь коты? А они орут, оглашая окрестности обо всём этом… О приходе Весны, о распускающихся цветах, о любви и мире, который нужен нам всем… О добре и прекрасном. Надо только уметь их услышать… И, конечно, вне всякого сомнения, Весна и Природа, тоже олицетворены женским образом. Это все знают», – делится идеей проекта главный редактор СМИ АртМосковия Ольга Неснова.





Enzo Rosamilia. Tratto dal dipinto di Leonardo Da Vinci «Dama con l’ermellino». Castel Giorgio (Salerno), Italia. 2022.

Enzo Rosamilia. «Lady with an Ermine» (from a painting by Leonardo da Vinci). Castel Giorgio (Salerno), Italy. 2022.

Энцо Розамильа. Дама с горностаем. C картины Леонардо да Винчи. Кастель Джорджио (Салерно), Италия. 2022.

День Весны или День Весеннего в 2022 году 20 марта! Как сама Природа, которая дарит нам свои Дары ежегодно и безвозмездно, мы хотим сделать подарок всем людям: каждый из вас сможет скачать календарь и поделиться со своими друзьями.

Календари будут представлены в двух форматах А4 и А3. Объем — 14 стр., включая обложку. Ссылки на скачивание будут предоставлены 19 марта. Следите за нашими новостями!

«Опять весна, опять цветы, опять любовь и вновь коты…»

От редакции и участников проекта: коммерческое использование оригинал-макетов календарей запрещено.

