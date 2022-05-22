Галерея «Беляево» приглашает на коллективную «Выставку молодежи и студентов»

Зачем теперь нужно искусство? Выставка целиком создается людьми, в руках которых культура ближайшего будущего – студентами-художниками и культурологами. Название выставки отсылает к известным фестивалям середины XX века, оказавшим большое влияние на развитие отечественной культуры.

МГАХИ им. В. И. Сурикова, школа современного искусства «Свободные мастерские» ММСИ и философский факультет МГУ им. М. В. Ломоносова – три ведущих образовательных центра в сфере культуры и визуального искусства в Москве сегодня. Выставка дает возможность познакомиться с учебным процессом и заглянуть за кулисы художественного образования глазами самих студентов.

Выставка ставит вопрос – «Зачем теперь нужно искусство?». Зачем искусство в XXI веке, зачем оно нужно в значимые моменты истории? Каждый из участников выставки отвечает на эти вопросы по-своему. Искусство создает перспективы и напоминает о тех ценностях и целях, ради которых стоит преодолевать вызовы времени. Искусство может врачевать психологические раны и культурные разломы. Искусство может быть пространством диалога, когда простые слова заканчиваются.

В рамках выставки пройдут встречи с преподавателями и студентами трех учебных заведений, на которых можно будет познакомиться с организаторами проекта и узнать из первых уст о таких профессиях, как художник, дизайнер, культуролог, искусствовед, куратор, арт-критик, арт-менеджер; о том, какие образовательные и карьерные стратегии актуальны в сфере искусства сегодня; и о том, как будет развиваться музейное дело и художественная индустрия в ближайшем будущем.

Руководители выставочного проекта: Александр А. Бурганов и Евгения Воронова.

Художники: Алина Андрейчишена, Нат Апанай, Оксана Афанасьева, Лилия Баронова, Мария Высотская, Сергей Гапанович, Григорий Гонков, Анна Кабирова, Анна Канфер, Сергей Козликин, Василий Козловский, Екатерина Красильникова, Анастасия Курочкина, Александра Мартыненко, Диана Некрасова, Юнна Никитина, Варвара Обшивалкина, Светлана Покровская, Дарья Примачек, Делия Сивакова, Алла Шикалова, Анастасия Ширманова, Анастасия Шмелева.

Кураторы: Полина Агеева, Мария Андреева, Альфредо Аревало, Семен Жорин, Полина Мальцева, Анастасия Соловьева, Мария Фарел, Мария Фильштинская, Анастасия Черномырдина.

Выставка будет работать до 19 июня.

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