Спортивную биографию «МЕДВЕДЕВА VS МЕДВЕДЕВА» представили в киноцентре «Октябрь»

19 ноября, в день рождения Евгении Медведевой, состоялась премьера биографического кино о взрослении и сложностях закулисья большого спорта, преодолении себя и постоянной борьбе, а еще о непростом участии Евгении в Ледниковом периоде. На премьере фильм представили фигуристы Евгения Медведева и Илья Авербух, режиссер Андрей Фурманчук и другие члены съемочной группы.

Фильм рассказывает о первых шагах на льду, о работе с Этери Тутберидзе, обо всем, что пришлось бросить ради спорта, о преодолении, об искренних и сложных эмоциях и настоящих расставаниях. А еще – о планах, перспективах и о том, кем быть после спорта.

Фильм – очень личная и откровенная история одной из самых популярных фигуристок России и мира Евгении Медведевой, двукратной чемпионки мира и двукратного серебряного призера Олимпийских игр 2018 года в Пхенчхане: о семье и самых важных победах, о тяжелейших травмах, о карьере с ее взлетами и падениями. Большой спорт – это не только природные данные, это характер и противостояние, в котором главный соперник – это ты сам. История о том, что несмотря на самые трудные и ответственные соревнования, главное для Жени – победа над самой собой и своими слабостями.

Работа над фильмом началась в мае 2019 года. Съемочная группа проводила с олимпийской чемпионкой по фигурному катанию десятки часов, работа шла буквально днем и ночью. Женя по-настоящему впустила кинокамеру в свою жизнь: зрители видят упорные тренировки, как рождаются новые номера на льду, вместе с ней едут в купе поезда по пути в Минск и даже оказываются в гостях у нее дома.

«История Жени очень честная, искренняя и мотивационная. Она нас сильно воодушевила. Оставаться верным себе и всегда стремиться к лучшему результату – вот правильный пример. Работая над фильмом, мы хотели показать, что настоящая победа – это победа над самим собой. Главное – продолжать бороться за свои мечты. Именно эта мысль лежит в основе фильма, и мы искренне надеемся, что он вдохновит многих молодых ребят на преодоление трудностей и достижение новых высот», – поделился Илья Кривицкий, продюсер фильма.

«Я уставала, когда вокруг говорили когда-то: «Медведева против Загитовой», «Медведева против Трусовой». Я была не против кого-то, а против самой себя. Меняла свое тело, преодолевала страхи. Я всегда была Медведевой против Медведевой. Смотрю в зеркало и работаю против этого человека», – говорит Евгения Медведева.

Гостями премьеры стали: Роман Костомаров, Оксана Домнина, Елизавета Арзамасова, Василий Усанов, Ваша Маруся, Дима Ермузевич, Герман, Сабина Шох, Катя Екадзе, Стася Константинова, Дмитрий Соловьев, Александр Энберт, Екатерина и Петр Цанава и другие.

Фильм стартовал в более, чем 30 городах России: Краснодар, Омск, Владивосток, Казань, Ярославль, Астрахань, Иркутск, Ростов-на-Дону, Санкт-Петербург, Белгород, Волгоград, Воронеж, Екатеринбург, Калининград, Красноярск, Нижний Новгород, Новосибирск, Сочи, Ульяновск, Уфа и другие.