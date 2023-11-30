«100 лет Динамо»: история легендарного футбольного клуба в web-сериале

В формате коротких выпусков звездные болельщики клуба расскажут о становлении «Динамо», важных периодах и событиях, победах, выдающихся спортсменах прошлого и современных героях.

Звездными рассказчиками выступят: спортивный комментатор Виктор Гусев, актер Камиль Ларин, шеф-повар, ресторатор и телеведущий Константин Ивлев, фигуристка Евгения Медведева, певец Дмитрий Маликов и блогер Влад Бумага (А4).

«Мы старались рассказать вековую историю “Динамо” современным языком, с динамичной и легкой для восприятия подачей, чтобы наш рассказ был понятен аудитории разных возрастов и разной степени погружения в жизнь клуба. Уверены, что интересное для себя найдут и самые преданные болельщики со стажем, и те, кто только знакомится с миром футбола. А благодаря поддержке START проект встретит широкую аудиторию с хорошим вкусом, который всегда отличал проекты онлайн-кинотеатра», — пресс-служба футбольного клуба «Динамо».

«Помимо качественных глянцевых драм, таких как “Содержанки” и “Жить жизнь”, мы начали выпускать более брутальные проекты, так в ноябре уже состоялась премьера фильма-притчи “Абрек” и продолжают выходить новые эпизоды драмы “Слово пацана. Кровь на асфальте”. Мы решили усилить линейку спортивными документальными проектами, кроме web-сериала о прекрасном футбольном клубе “Динамо”, в декабре подписчики START также смогут увидеть документальный проект "Российский хоккей"», — рассказала PR-директор группы компаний START Виктория Денисова.