Крупнейшие в России старты по плаванию открыли сезон на «закрытой» воде

Организаторы заплывов swimcup~билайн подвели итоги яркого сезона на открытой воде и готовятся к новым стартам в бассейне. В этом году первый заплыв серии open water в Крылатском собрал более 700 участников, что является одним из самых больших показателей за всю историю аналогичных стартов. Всего за летнюю серию open water был проведен 21 старт, в том числе в крупнейших городах: Москва, Санкт-Петербург, Сочи, Казань и др. Уже сегодня известно, что осенние и зимние старты станут площадкой для соревнования сильнейших любителей страны за призы серии.

Началом осенних стартов стали заплывы 19 ноября в бассейне Sportstation, а самими массовыми обещают быть заплывы серии Minutes, которые традиционно пройдут в бассейне спортивного комплекса «Лужники». «Сезон на закрытой воде обещает стать одним из самых ярких спортивных событий для всех поклонников плавания. На сегодняшний момент ожидается не менее 500 пловцов на каждом из заплывов серии Minutes. Также зарегистрированы почти все слоты на декабрьские заплывы Indoor, - делится информацией о предстоящем сезоне в бассейне многократный чемпион Мира и организатор стартов Евгений Безрученко. – Такой интерес к стартам говорит о подъеме любительского плавания в нашей стране и, конечно, заставляет нас держать высокий организационный уровень для каждого заплыва».

В этом году swimcup~билайн расширил спектр дистанций для тех, кто только начинает соревноваться за призы крупных любительских стартов. В частности, в серии стартов Minutes, кроме дистанций на 30 и 60 минут, добавится дистанция на 15 минут, рассчитанная на поклонников спринта и новичков. Организаторы признаются, что сезон будет наполнен приятными сюрпризами. Так, на всех стартах серии будут проводиться онлайн трансляции, которые соберут у экранов поклонников зрелищных соревнований. А среди болельщиков на трибунах будут присутствовать звезды российской сборной по плаванию, которые после заплывов пообщаются с пловцами и примут участие в автограф сессии.

По уже сложившейся традиции, каждый финишер стартов получит памятную медаль, выполненную в ярком дизайне. Внешний вид медалей серии будет различным и пока держится в секрете. Как и в прошлом году, поддержку соревнованиям в качестве титульного партера окажет билайн. А основными партнерами серии стали Комус, Levrana, R.A.W.LIFE, Gladiator, Elivica, GEL4U, журнал «Бассейны и сауны», а также бренды «Мой, Рэббит!» и «Планета Сибирь».