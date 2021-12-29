Стали известны имена участников нового сезона «Танцев со звёздами» на телеканале «Россия»

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16 января 2022 года на телеканале «Россия» стартует новый сезон популярного шоу «Танцы со звёздами». В этот раз покорять главный танцпол страны будут актеры театра и кино Мария Миронова, Дмитрий Харатьян, Марина Зудина, Александра Ребенок, Ольга Медынич, Александра Ревенко, Анатолий Белый и Валерий Николаев, ведущий Владимир Маркони, а также музыкант Ваня Дмитриенко. Пару им составят профессиональные танцоры – призеры международных соревнований.

Танцы со звездами

Шоу «Танцы со звездами» – мировой хит, который из года в год приковывает внимание телезрителей по всему миру. Уже 15 лет зрители телеканала «Россия» наблюдают за тем, как популярные артисты делают первые шаги на паркете и преодолевают себя, чтобы в финале показать настоящее мастерство! Кто-то из участников сможет дойти до конца, а кому-то придется оказаться вне турнирной таблицы. Это решат телезрители и жюри.

Жюри: Дарья Златопольская, Николай Цискаридзе, Егор Дружинин и Владимир Варнава. Ведущий шоу – Андрей Малахов.

«Танцы со звёздами». Премьера! C 16 января в 17:20 на телеканале «Россия».

Фото – телеканал «Россия»

Источник – сайт сетевого СМИ artmoskovia.ru.
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