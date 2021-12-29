V Международный Большой Детский фестиваль открыл прием заявок

Международный Большой Детский фестиваль открыл прием заявок на участие в конкурсной программе 2022 года. Фестиваль будет проводиться с сентября по ноябрь 2022 года. Сроки подачи заявок – до 28 февраля 2022 года.

Подать заявку на участие в фестивале может любой государственный и негосударственный профессиональный театральный коллектив, кино- и анимационные студии, работающие для детей и юношества на территории Российской Федерации, а также стран СНГ и зарубежья. В фестивале могут принять участие спектакли и фильмы, премьеры которых состоялись в 2020 и 2021 гг. (возрастные ограничения от 3+ до 16+).

Результаты отбора отправленных заявок будут опубликованы весной 2022 года на сайте и в социальных сетях Международного Большого Детского фестиваля. Также участникам, которые пройдут отбор, будут высланы официальные письма.

В 2022-м году Международный Большой Детский фестиваль в пятый раз представит на своих площадках разнообразие форматов и жанров искусства, адресованного детям, познакомит зрителей с коллективами из разных уголков страны и мира.

Победителей фестиваля определяет независимое детско-юношеское жюри – дети и подростки от 6 до 16 лет, юные актеры, музыканты, спортсмены, художники, победители Всероссийских школьных олимпиад.

Прием заявок на участие в фестивале завершится 28 февраля 2020 года.

Успейте стать частью грандиозного праздника для детей!

Заполнить заявку на участие можно по ссылке — https://grandkidsfest.ru/fest-form/

По всем вопросам вы можете связаться с куратором фестиваля: Юлия Чиркова, +7 (499) 786-92-15, fest@grandkidsfest.ru

Фестиваль проводится с 2018 года в рамках реализации федерального партийного проекта «Культура малой Родины» при поддержке Фонда Президентских грантов, Министерства культуры Российской Федерации и Министерства культуры Московской области. Организаторы фестиваля — Московский Губернский театр и Фонд поддержки и развития социокультурных проектов Сергея Безрукова. Художественный руководитель фестиваля – народный артист России Сергей Безруков.

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