V Международный Большой Детский фестиваль открыл прием заявок

0
57

Международный Большой Детский фестиваль открыл прием заявок на участие в конкурсной программе 2022 года. Фестиваль будет проводиться с сентября по ноябрь 2022 года. Сроки подачи заявок – до 28 февраля 2022 года.

Подать заявку на участие в фестивале может любой государственный и негосударственный профессиональный театральный коллектив, кино- и анимационные студии, работающие для детей и юношества на территории Российской Федерации, а также стран СНГ и зарубежья. В фестивале могут принять участие спектакли и фильмы, премьеры которых состоялись в 2020 и 2021 гг. (возрастные ограничения от 3+ до 16+).

Результаты отбора отправленных заявок будут опубликованы весной 2022 года на сайте и в социальных сетях Международного Большого Детского фестиваля. Также участникам, которые пройдут отбор, будут высланы официальные письма.

В 2022-м году Международный Большой Детский фестиваль в пятый раз представит на своих площадках разнообразие форматов и жанров искусства, адресованного детям, познакомит зрителей с коллективами из разных уголков страны и мира.

Победителей фестиваля определяет независимое детско-юношеское жюри – дети и подростки от 6 до 16 лет, юные актеры, музыканты, спортсмены, художники, победители Всероссийских школьных олимпиад.

Прием заявок на участие в фестивале завершится 28 февраля 2020 года.

Успейте стать частью грандиозного праздника для детей!

Заполнить заявку на участие можно по ссылке — https://grandkidsfest.ru/fest-form/

По всем вопросам вы можете связаться с куратором фестиваля: Юлия Чиркова, +7 (499) 786-92-15, fest@grandkidsfest.ru

Фестиваль проводится с 2018 года в рамках реализации федерального партийного проекта «Культура малой Родины» при поддержке Фонда Президентских грантов, Министерства культуры Российской Федерации и Министерства культуры Московской области. Организаторы фестиваля — Московский Губернский театр и Фонд поддержки и развития социокультурных проектов Сергея Безрукова. Художественный руководитель фестиваля – народный артист России Сергей Безруков.

Источник – сайт сетевого СМИ artmoskovia.ru.
Предыдущая статьяВ Москве состоится премьера благотворительной концертной программы артистов балета «Артемьевские вечера. Снежный бал»
Следующая статьяРадио «Орфей» сделало подарок поклонникам киномузыки

Похожие статьиПредоставлено автором

ПУБЛИКУЕМ КОММЕНТАРИИ ПОЗИТИВНО НАСТРОЕННЫХ ЛЮДЕЙ:

Оставьте ваш комментарий
Ваше имя