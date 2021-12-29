Фонд «Наше будущее» совместно с СИБУРом подвел итоги акселератора «Формула роста»

Завершилась работа последнего этапа межрегионального потока акселератора «Формула роста», реализованного Фондом региональных социальных программ «Наше будущее» совместно с СИБУРом в рамках программы социальных инвестиций «Формула хороших дел». Онлайн-выпускной состоялся 23 декабря для 16 участников программы с наставниками.

В акселерационной программе приняли участие социальные предприниматели из Тобольска, Дзержинска, Нижневартовска, Нягани, Пыть-Яха, Губкинского, Муравленко, Ноябрьска. Всего в этом году на конкурс было подано 90 заявок. Обучение с трекерами прошли 23 бизнесмена, а 16 из них продолжили развивать бизнес под руководством наставника. Социальные предприниматели работали вместе с опытными менторами — крупными бизнесменами из Санкт-Петербурга, Воронежа, Москвы, Новосибирска, Тамбова, Краснодара в формате персональных встреч с июля по декабрь.

«С момента работы акселератора «Формула роста» в нем приняли участие 4 934 социальных предпринимателя. В 2021 году удалось увеличить оборот на 22,5 % по сравнению с прошлым годом. Рост социального эффекта за тот же период составил 20 %. Были созданы 48 рабочих мест на предприятиях участников программы, а в среднем численность сотрудников выросла на 21,9 %», — отметила Директор Фонда региональных социальных программ «Наше будущее» Наталия Зверева.

Каждый из 16 участников «Формулы роста» вместе с наставниками разработал и реализовал стратегию развития бизнеса, оптимизировал ряд производственных и операционных процессов. Благодаря тесной работе с опытными и авторитетными в бизнес-сообществе коллегами социальные предприниматели смогли под другим углом взглянуть на управление своим предприятием. Преподаватели акселератора не просто делились своим опытом, а способствовали личностному развитию выпускников, помогали каждому участнику акселератора лучше раскрыть свои сильные и слабые стороны и получить инсайты для ведения бизнеса. Многие участники отметили положительные изменения в мировоззрении и взглядах подопечных не только на бизнес, но и в целом на свою социальную миссию.

«Наша совместная программа помогает социальным предпринимателям в регионах выстроить бизнес, который может решать социальные проблемы и, одновременно, будет иметь сильную экономическую модель. Мы рады, что формат акселератора для социального бизнеса оказался востребованным в регионах и дает хороший результат», — рассказала Елена Снежко, главный эксперт по поддержке инвестиционной деятельности и социальной политике, куратор программы социальных инвестиций «Формула хороших дел» СИБУРа.

Партнеры проекта из Института наставничества координировали процесс формирования и взаимодействия пар. Уникальная методика подбора наиболее подходящего наставника позволила достичь впечатляющих результатов. Социальные предприниматели разработали детальную стратегию развития своих проектов, повысили уровень компетенций, познакомились с новыми инструментами и завязали деловые контакты.

На онлайн-выпускном наставники, трекеры, выпускники всех потоков «Формулы роста» обсудили достижения участников, договорились о коммуникациях за пределами программы.

Акселерационная программа помогла участникам взглянуть иначе на свой бизнес и увидеть перспективы роста, такие как открытие новых направлений и создание филиалов в том числе за рубежом. Кроме того, работа с наставниками позволила социальным предпринимателям улучшить важные экономические показатели ведения бизнеса — размер среднего чека, объем продаж, величину клиентской базы. Общение с опытными менторами помогло бизнесменам выстроить отношения в коллективе и разработать пути привлечения инвестиций и получения грантов.

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