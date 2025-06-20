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Стало известно кто выступит на фестивале «Алые паруса-2025»

editor
By editor
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алые паруса - бриг россия - санкт-петербург
Фото © пресс-служба Пятого канала

Надежда Кадышева, Зара, Bearwolf, Akmal’, группы «5УТРА», The Hatters, Вадим Самойлов/Агата Кристи и «Иванушки International». У концерта «Алые паруса-2025» на Дворцовой – самый популярный у молодежи состав. Ведущие праздника – Митя Хрусталев и Дарья Блохина.

Главной темой концертных номеров на Дворцовой площади станет победа добра над злом. Найдет отражение и важная веха российской истории – 80-летие Великой Победы.

Лидия Бутузова, генеральный продюсер концертной части на Дворцовой площади праздника выпускников «Алые паруса-2025»:

— В концертной части «Алых парусов» вместе с артистами и выпускниками будем рассуждать о том, что же нам всем помогает побеждать, какие качества для этого необходимы, что нужно, чтобы двигаться вперед и достигать успеха. Конечно, вспомним о великих победах наших предков.

В концерт главного праздника выпускников войдет несколько блоков, каждый из которых будет олицетворять качества, которые и помогают побеждать.

Группа «5УТРА» расскажет о надежде. Именно она помогает преодолевать трудности и верить в лучшее. Видеоряд на экранах, выполненный в пастельных тонах, создаст атмосферу легкости и подчеркнет момент ожидания счастья. Впервые в истории праздника выпускников на сцену выйдут артисты театра на воде. Вместе с балетом «Тодес» они дополнят первое выступление.

Певец и музыкант Akmal’ будет отвечать за любовь. Исполнитель, танцоры и другие артисты на сцене превратятся в единый механизм, четкие и отточенные движения которого символизируют порядок и гармонию.

Самый ожидаемый артист вечера – Надежда Кадышева. В блоке «Сила единства» она исполнит популярные хиты «Широка река», «Я не колдунья», «Течет ручей», «Виновата ли я», «Плывет веночек». Эти композиции наполнены глубокими смыслами, передающими чувство любви к родине, верности традициям и силе русского народа. Графика на экранах покажет живописные пейзажи российских просторов и родные березы, волшебные образы сказочных персонажей, знакомых каждому с детства.

Вадим Самойлов/Агата Кристи расскажет о мудрости и хитрости, а рок- и поп-группа The Hatters — о смелости. Солист коллектива на себе испытает состояние невесомости. Блок «Воля и дух» закреплен за певицей Bearwolf. Музыкальное попурри, театрализованное представление и появление на сцене самой яркой и масштабной декорации этого вечера покажут победу света и добра над тьмой и хаосом.

«Иванушки International» подарят «Радость и ликование». Заслуженная артистка России Зара проведет урок истории и напомнит о подвигах наших предков и героях современности. Тех, кто защищал свою страну, прославлял и вдохновлял последующие поколения.

Лидия Бутузова, генеральный продюсер концертной части на Дворцовой площади праздника выпускников «Алые паруса-2025»:

— «Алые паруса» — это проект, который сам по себе вдохновляет на новые свершения. Проект о мечте и исполнении желаний. Главное — в это верить и заряжаться чудесной энергией любви, добра и счастья, которая от него исходит.

Отдельный номер будет посвящен самой трагической странице истории города на Неве – блокаде Ленинграда. Он станет своеобразным эпилогом и подведением итогов. Это блок о людях, которые пережили блокаду и выстояли в Великой Отечественной войне. И все они, безусловно, обладали теми качествами, — силой духа, верой, надеждой, волей, мудростью, любовью, — которые помогли победить. Сцена превратится в окно, заклеенное лентами во время бомбежки, а на белых полотнах оживут хроники страшных дней. Музыкант и композитор Никола Мельников и оркестр исполнят Симфонию №7 Шостаковича.

Ведущими самого главного концерта выпускников станут Митя Хрусталев и Дарья Блохина.

Праздник «Алые паруса» после многолетнего перерыва был возрожден в 2005 году по инициативе Акционерного Банка «РОССИЯ», Правительства Санкт-Петербурга и Пятого канала.

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