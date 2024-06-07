Банк ВТБ и Правительство Санкт-Петербурга подписали соглашение о намерениях по созданию концертно-театрального комплекса

Президент – председатель правления ВТБ Андрей Костин и губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов в рамках ПМЭФ-2024 подписали соглашение о намерениях по строительству нового концертно-театрального комплекса в Петербурге. Документ определяет ключевые условия реализации проекта.

«Президент России поставил стратегические задачи развития России до 2030 года и на перспективу до 2036 года. В их числе – развитие культуры. Соглашение, которое мы сегодня подписали – продолжение нашего сотрудничества с банком ВТБ в этой сфере», — подчеркнул Александр Беглов, отметив, что новый концертный зал, который ВТБ построит в петербургском стиле, — это будет настоящий подарок городу.

Губернатор напомнил, что ВТБ — надежный партнер Санкт-Петербурга. При поддержке банка в городе реализуются крупные инфраструктурные проекты, имеющие общенациональное значение. Банк оказывает поддержку учреждениям культуры: Мариинскому театру, Русскому музею, театру балета Бориса Эйфмана. ВТБ поддерживает Государственный Эрмитаж и Филармонию, проводит реставрацию Дома радио.

«В оснащении новой концертной площадки будут использоваться инновационные технологии. Петербург – город-музей, и в то же время он развивается как мегаполис 21 века. У нас создаются новые шедевры, реализуются уникальные проекты с сохранением исторического наследия. Новый концертный зал станет памятником культуры нашего времени», — заявил губернатор.

«В Петербурге немало культурных точек притяжения, но совершенно точно не хватает многопрофильной площадки, способной удовлетворить требовательный запрос современного зрителя. Как стратегический партнер Санкт-Петербурга мы готовы реализовать проект и вложить в него весь наш опыт и экспертизу – так, чтобы новый концертно-театральный комплекс стал новой визитной карточкой не только города, но и России», – сказал Андрей Костин.

Фото: gov.spb.ru