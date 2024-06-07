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Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполнилось 9 лет! Все эти 9 лет мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле мы открываем Интернет-магазин VipArt24.ru. Мы бы конечно, смогли пошутить и открыть его 1 апреля, как СМИ, но в этот раз всё серьёзно. В течение года мы постараемся возобновить выпуск журнала. Задача – выпускать журнал в электронном виде в объеме, не менее 128 стр. формата А4, эквивалентных печатному изданию. О его периодичности, пока говорить, преждевременно, т.к. есть приоритетные проекты, над которыми ведется работа в настоящее время.

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Банк ВТБ и Правительство Санкт-Петербурга подписали соглашение о намерениях по созданию концертно-театрального комплекса

editor
By editor
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андрей костин и александр беглов

Президент – председатель правления ВТБ Андрей Костин и губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов в рамках ПМЭФ-2024 подписали соглашение о намерениях по строительству нового концертно-театрального комплекса в Петербурге. Документ определяет ключевые условия реализации проекта.

«Президент России поставил стратегические задачи развития России до 2030 года и на перспективу до 2036 года. В их числе – развитие культуры. Соглашение, которое мы сегодня подписали – продолжение нашего сотрудничества с банком ВТБ в этой сфере», — подчеркнул Александр Беглов, отметив, что новый концертный зал, который ВТБ построит в петербургском стиле, — это будет настоящий подарок городу.

Губернатор напомнил, что ВТБ — надежный партнер Санкт-Петербурга. При поддержке банка в городе реализуются крупные инфраструктурные проекты, имеющие общенациональное значение. Банк оказывает поддержку учреждениям культуры: Мариинскому театру, Русскому музею, театру балета Бориса Эйфмана. ВТБ поддерживает Государственный Эрмитаж и Филармонию, проводит реставрацию Дома радио.

«В оснащении новой концертной площадки будут использоваться инновационные технологии. Петербург – город-музей, и в то же время он развивается как мегаполис 21 века. У нас создаются новые шедевры, реализуются уникальные проекты с сохранением исторического наследия. Новый концертный зал станет памятником культуры нашего времени», — заявил губернатор.

«В Петербурге немало культурных точек притяжения, но совершенно точно не хватает многопрофильной площадки, способной удовлетворить требовательный запрос современного зрителя. Как стратегический партнер Санкт-Петербурга мы готовы реализовать проект и вложить в него весь наш опыт и экспертизу – так, чтобы новый концертно-театральный комплекс стал новой визитной карточкой не только города, но и России», – сказал Андрей Костин.

Фото: gov.spb.ru

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