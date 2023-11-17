Стартовал концертный тур группы луганских артистов «123 ПОЛК»

Группа «123 ПОЛК», состоящая из Луганских артистов – участников СВО, объявила о старте концертного тура – благодарности за помощь бойцам и семьям в 13 регионах России. Мероприятие проводится при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, программы «Территория культуры Росатома», Министерства культуры ЛНР и Департамента культуры города Москвы.

Группа «123 ПОЛК» была создана из военнослужащих, принимавших участие в боевых действиях на Донбассе. Название группы выбрано не случайно — с началом СВО солисты Луганской филармонии, ушедшие на фронт по зову сердца, проходили службу именно в 123-м полку Народной Милиции: Сергей Чуйков, Олег Романов, Анатолий Лаврентьев. Участники группы, являясь простыми рядовыми пехотинцами, прошли штурмы и окопы, освобождали город Мариуполь, имеют боевые награды, поэтому им есть, о чем рассказать в своих песнях.

«Маскировочные сети и продуктовые посылки, сбор средств на дополнительное снаряжение - очень важны. Но важнее всего-те простые слова поддержки, которые мы читаем в письмах из дома и скромные подарки, которые с теплом сделаны вашими руками! Спасибо всем вам! Мы - вместе! Мы - победим!» - говорят артисты, обращаясь ко всем собравшимся на их концерт.

Гастрольный тур артистов - участников СВО - выражение благодарности всем, кто поддерживает наших ребят, кто заботится об оставшихся дома, кто ни на минуту не сомневается, что победа будет за нами!

Благодарность за помощь бойцам, благодарность за письма и открытки воинам, благодарность за поддержку семей здесь, в родных городах.

«В любой ситуации, при любых обстоятельствах надо оставаться человеком. Культура и искусство как раз и формируют человеческую душу, пробуждают чувства, помогают увидеть что-то важное. Этот гастрольный тур не просто акция, это акт благодарности, отражение мыслей, чувств и ценностей участников коллектива», - комментирует руководитель «Территории культуры Росатома» Оксана Конышева.

Во всех городах гастрольного тура будут проведены социальные мероприятия. Отличительной особенностью тура является то, что каждый концерт помимо исполнения песен будет включать в себя показ документального фильма о группе, встречи со зрителями, рассказ участников группы о событиях Специальной военной операции от первого лица.

«Это люди, которые плетут, вяжут, собирают, передают, возят,.. рискуя своей жизнью. Все эти люди делают одно великое общее дело - своей помощью бойцам СВО приближают Победу!» - рассказывает участник коллектива «123 ПОЛК» Сергей Чуйков.

На протяжении тура будет сниматься серия видео дневников о ходе выступлений артистов по стране, благодаря которым о реальной истории 123 полка Народной Милиции и артистов из Луганска узнает большее количество зрителей из разных регионов России. Ключевым событием тура станет концерт группы в Москве, в прямом эфире.

«Проект направлен на патриотическое воспитание, несет в себе образовательные элементы, прививает любовь к родному краю и хорошему, профессиональному исполнению эстрадного искусства», - поясняет директор группы «123 ПОЛК» Иван Коломойцев.