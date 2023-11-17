Грандиозный успех симфонического оркестра радио «Орфей» в Сочи

В Сочи с огромным успехом прошли концерты Симфонического оркестра радио «Орфей», приуроченных к началу вещания радиостанции классической музыки «Орфей» в городе курорте на волне 99,3 FM. Зрители Зимнего театра смогли вживую услышать оркестр радио «Орфей», музыка в исполнении которого постоянно звучит в эфире радиостанции.

Благодаря Симфоническому оркестру радио «Орфей» под управлением художественного руководителя и главного дирижера, Заслуженного артиста России Сергея Кондрашева современные любители классической и академической музыки услышали музыку Георгия Катуара, Антона Аренского, Леонида Половинкина, Николая Голованова, Александра Мосолова, Владимира Дешевова, Алексея Животова.

В Сочи Симфонический оркестр радио «Орфей» приехал с двумя постановками. 13 ноября гости Зимнего театра увидели музыкальный моноспектакль «Метель» на музыку Георгия Свиридова и Петра Чайковского. Текст пушкинской повести читал популярный актёр театра и кино, заслуженный артист России Александр Яцко. А 14 ноября оркестр представил свой мультимедийный проект «Любовь, сошедшая с экрана». В программу вошли саундтреки из киношедевров XX века «Последнее танго в Париже», «Раба любви», «Крёстный отец», «Ромео и Джульетта», «Однажды в Америке», «Шербурские зонтики», «Завтрак у Тиффани», «Пираты Карибского моря». Удивительные истории любви их создателей – Эннио Морриконе, Нино Рота, Мишеля Леграна, Генри Манчини и Глена Миллера – рассказал популярный актёр театра и кино Дмитрий Миллер.

Высочайший профессионализм и филигранное исполнение Симфонического оркестра радио «Орфей» зрители города-курорта оценили по достоинству. Оба концерта закончились оглушительными овациями, зал стоя аплодировал музыкантам и не хотел отпускать их со сцены.

Фото – Юрий ШЕПТАЕВ