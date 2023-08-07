В Архангельской области начались съёмки кинокартины «СЛОН» - режиссёрского дебюта актрисы и выпускницы Высших курсов сценаристов и режиссёров (мастерская Владимира Хотиненко) Маруси Фоминой, который расскажет о судьбе офицера Георгия Осоргина и его последнем свидании с женой перед трагической гибелью в Соловецких лагерях осенью 1929 года. Производством полнометражной драмы занимаются «Студия Видеопрокат» Сергея Бондарчука и Алексея Киселёва («Балет», «Актрисы», «Псих») при поддержке Министерства культуры и «НМГ Студии», а также Wink Originals. Художественным руководителем выступает Фёдор Бондарчук. В прошлом году «СЛОН» был представлен на очной защите в Министерстве культуры, где был высоко отмечен членами экспертного совета, получив государственную поддержку. Релиз кинокартины запланирован на 2024 год, дистрибьютор - «НМГ Кинопрокат», входящий в холдинг Национальная Медиа Группа.

Осень 1929 года. Лина из дворянского рода Голицыных прибывает на свидание со своим мужем Георгием Осоргиным, отбывающим тюремный срок в Соловецком лагере особого назначения. Лина не знает, что после её отбытия с острова её супруг будет расстрелян.

Страшный приговор Осоргин получил после того, как он, человек глубоко верующий, тайком пронес святые дары умирающему Архимандриту, чтобы он мог принять причастие перед смертью. Лагерное начальство взяло с Осоргина честное слово русского офицера ничего не говорить жене о своей предрешенной участи. Только на таком условии его согласились временно отпустить из карцера на последнее свидание с Линой.

Маруся Фомина - режиссёр-постановщик и автор идеи:

«Самое важное в этой истории для меня то, как такие страшные события не смогли сломить русского человека, офицера, не озлобили его. Осоргин продолжал помогать другим, шутить, сохранять бодрость духа, потому что он знал, что смерть - это не конец. Что главное - сохранить свою душу. Мы расскажем о многих аспектах жизни лагеря через историю трепетных взаимоотношений двух главных героев - настоящего образца семейных отношений.

Кино - это всегда командная работа. Каждый, кто работает на нашем проекте, является от части соавтором этого большого и непростого полотна. Здорово, что мы нашли друг друга и мыслим в одном направлении».

Роли офицера Георгия Осоргина и его жены Лины исполнят Антон Риваль («Француз», «Актрисы») и Ольга Балацкая («Сон нам только снится»). Также в фильме сыграют Денис Прытков, Александр Мизёв, Галина Тюнина, Илья Дель, Артём Шевченко и другие.

Авторами сценария стали Тихон Корнев («Экипаж», «Гоголь») и Игорь Поплаухин («На тебе сошёлся клином белый свет»), оператором-постановщиком выступает Юрий Никогосов («Актрисы», «Псих»). Художественный руководитель проекта - Фёдор Бондарчук.

Сергей Бондарчук, Алексей Киселёв, Анастасия Корецкая - продюсеры «Студии Видеопрокат»:

«Мы очень рады что «Студия Видеопрокат» продолжает соблюдать добрую традицию - работать с талантливыми дебютантами и открывать новых звёзд российской режиссуры. Полнометражный дебют Маруси Фоминой «СЛОН» - важный проект для нашей компании - с него мы начинаем свой путь в полнометражном кино.

Фото – Максим ГЛУШКО

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