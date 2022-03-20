20 марта 2022 года стартовал новый культурный проект «Весна, Женщины и … Коты» – совместная работа редакции СМИ «АртМосковия», социального медиа портала «А у Вас?» и Florence Art Deposit Gallery (Италия).

Проект «Весна, Женщины и …Коты» представлен в формате календаря на 2022-2023 года, где точкой отсчета выбрана Весна, а точнее День Весеннего равноденствия – 20 марта!

«В день весеннего равноденствия мы рады представить миру необычный календарь, объединивший художников современности России и Италии, — рассказывает главный редактор медиа портала «А у Вас?» Дарья Гордеева, — Образ красоты возрожденной природы представлен на обложке нашего календаря в исполнении известного итальянского фотохудожника Энцо Розамильа, по мотивам картины итальянского живописца эпохи Возрождения, Сандро Боттичелли «Весна» ( итал. Primavera), Данный шедевр всемирной культуры выставлен в галерее Уффици города Флоренция. Именно с итальянского города Флоренция – колыбели всех великих художников и скульпторов, началось партнерство медиа портала «А у Вас?», СМИ «Арт Московия» с итальянской галереей Florence Art Deposit Gallery».

«Весна, женщины, коты… Уже только это сочетание слов вызывает улыбку и переключает настроение на позитивную волну. Florence Art Deposit gallery заложило в свою концепцию работы, как одно из направлений, международные Арт-проекты и сотрудничество. Одним из таких проектов является «Характер женщины», который ярко иллюстрирует женскую суть, а она в свою очередь, символ зарождения – весны, ну, а коты, только подтверждают всю интригу. По этой причине, мы как авторы концептуальных Арт-проектов с интересом отнеслись к идеи принять участие в создании календаря «Весна, женщины, коты…», увидев в этом продолжение идеи мультидисциплинарного проекта «Характер женщины», – комментируют владельцы Florence Art Deposit Gallery Юлия и Алеся Савицкие. – Нами проекта были выбраны работы известного итальянского классика фотографии Джино Турина, который через свои работы подчёркивает простоту, мощь и красоту природных образов, пробуждающих в человеке силу жизни. Florence Art Deposit Gallery благодарит своих партнёров АртМосковия и медиа портал «А у Вас?» за сотрудничество и желает цветения, процветания и мира всем людям на Земле. Любите друг друга и котов».

Весна и Женщины – синоним Любви. А почему Коты?! Спросите вы. А мы с удовольствием ответим!

«Говорят, что когда наступает весна, сама Природа объявляет о смене сезонов года. Солнышко светит ярче и теплее, снега начинают таять, птицы возвращаются из тёплых краёв, появляются первые цветы. И женщины, неторопливо убирают повседневные тяжёлые зимние одежды, в дальние углы своих гардеробных, чтобы показать миру свой прекрасный, как у цветов образ… А причём здесь коты? А они орут обо всём этом — весне и цветах… Весна и Природа, тоже жещины», – отвечает на этот вопрос главный редактор СМИ АртМосковия Ольга Неснова.

Женское видение календаря «Весна, Женщины и… Коты» представлено и работами российских художников Людмилы Несновой, Марины Ведут, Севиль Алиевой.

В проекте «Весна, Женщины и…Коты» приняли участие и художники-художники из Москвы «МАСТЕР и КАТЕРИНА» :

– Нас привлекло само название проекта – легкое, веселое, беспроблемное, жизнеутверждающее. Мы и сами такие ». В проект медиа портала «А у Вас?» и АртМосковия «Весна, Женщины и..Коты» вошли 2 работы «МАСтер и КАтерина»: кот «Гоуст» и «Ван Кот». Обе работы выполнены в технике «масло и папье-маше.

Картина «Гоуст» иллюстрация к сказочной истории о приключениях космического кота по имени Гоуст. Он скитается в галактическом пространстве в поисках праздника, счастья и новых друзей. Однажды он залетал к нам на Землю и стал участником карнавала, но веселье быстро закончилось. Осталась только маска, как воспоминание о празднике. С тех пор она всегда с ним. Но вот, Гоуст увидел планету в разноцветных огнях и решил, что здесь его ждут друзья и настоящее веселье. А что же случилось дальше, пусть зрителю подскажет его фантазия…

Картина «Ван Кот» — добрая шутка, отсылающая к творчеству голландского художника Винсента Ван Гога и его знаменитого полотна De sterrennacht (1889). Ночной пейзаж более всего похожий на панораму живого динамичного космоса. Исследователи установили, что в момент создания Ван Гогом этой картины Венера действительно была видна в Провансе на пределе своей яркости.

Мужское представление главной темы календаря «Весна, Женщины и… Коты» отражено в работах русского акварелиста Владислава Урженко, а также иностранных фотохудожников Джино Турина и Энцо Розамильа.

Энцо Розамильа:

– Мне понравилась концепция проекта редакции СМИ АртМосковия и медиа портала «А у Вас?», и я разработал специально для календаря «Весна, Женщины и Коты» серию работ по мотивам классических произведений Боттичелли и да Винчи, создающих сюрреалистический отпечаток. В основном меня интересовала Женщина, и я хотел отдать дань уважения всем женщинам мира через картины классического искусства. Могу сказать, в моих последних работах много отсылок к сюрреализму – и образ Женщины-Кошки здесь гармонично встроился.

Многие люди Земли празднуют в 2022 году 20 марта День Весны! Как сама Природа, которая дарит нам свои Дары каждый год безвозмездно, от лица создателей проекта мы хотим сделать подарок всем культурным людям абсолютно бескорыстно: каждый из вас сможет скачать календарь и поделиться со своими друзьями.

«Опять весна, опять цветы, опять любовь и вновь коты…»

Скачать календарь можно по ранее предложенной ссылке.

Внимание!

Макет календаря творческого проекта «Весна, Женщины и…Коты» – «Опять весна, опять цветы, опять любовь и вновь коты…» задепонирован в сервисе охраны авторских прав n’RIS.

Авторские права на изображения, использованные в календаре, принадлежат художникам и фотографам – участникам творческого праекта.

Авторские права на дизайн, верстку и макет календаря принадлежат главному редактору СМИ АртМосковия О.П. Несновой.

Воспроизведение в частичном или в полном виде календаря, с коммерческой целью и любым способом в России и за её пределами (в сети Интернет, тиражирование полиграфическим путем и т.д.) запрещено всем.

Разрешено некоммерческое использование оригинал-макета календаря в личных целях.

Файл оригинал-макета календаря распространяется по лицензии CC BY-NC-ND .

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С уважением и благодарностью, главный редактор Ольга Неснова.