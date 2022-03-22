Как привлечь финансирование в сфере культуры, если у нас не бизнес-проект

Все проекты в социальной сфере можно подавать на гранты для поддержки и софинансования от грантодателей. в сфере культуры, поддержки креативных индустрий, а также проектов в сфере искусства создан фонд — президентский фонд культурных инициатив. направления проектов и структура описание есть на сайте, так же после регистрации участники получают доступ в личный кабинет, где очень удобно в автоматизированном электронном виде можно заполнить заявку на получение гранта https://фондкультурныхинициатив.рф.

Сегодня это самый крупный фонд в сфере поддержки гекоммерческих проектов в сфере культуры. Таким образом вы можете подавать заявку на получение финансовой грантвой поддержки от Фонда. Есть и другие грантодатели, где можно по отдельным направления посмотреть подходит ли ваша тема для их целей поддержки социальных проектов, такие как Росмолодежь (в основном помощь физическим лицам – прим.), Русский мир (продвижение культуры за пределами России — прим.), Фонд В.Потатнина (поддержка музеев и других направлений – прим.) и т.д.

Кроме получения грантов и субсидий вы можете обратить внимание на прогарммы КСО (корпоративная социальная ответственность) и корпоративные Фонды – НКО, которые учреждены корпорациями или крупным бизнесом. В таких подразделениях и фондах могут направления деятельности, которые совпадают с тем, что вы делаете. в этом случае они могут заключить с вами договор услуг или договора пожертвования (целевое финансирование провести, сделать целевой взнос) на проведение отдельных мероприятий или других услуг по их направлениям развития или поддержки социальных проектов, при это помогающие реализовать и вашу идею.

Вы можете оказать поддержку нашему СМИ, пожертвовав произвольную сумму денежных средств по предложенной ссылке или воспользоваться QR-кодом. Оператор пожертвований – сервис CloudTips (от Тинькофф и CloudPayments).

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