Открыт прием заявок на конкурс «Лучших молодежных проектов в сфере креативных индустрий» в рамках фест-форума «Российская креативная неделя-2022»

Российский книжный союз при поддержке Президентского фонда культурных инициатив объявил о старте конкурса лучших молодежных проектов в сфере креативных индустрий. Конкурс проводится ежегодно с целью поддержки и развития творческого потенциала молодежи.

Участие в нем поможет креативным стартаперам в реализации проектов в сфере театрального и изобразительного искусства, кинематографа, телевидения и радио, моды, рекламы, музыки, издательского дела, компьютерных игр, новых медиа, архитектуры и дизайна.

Работы для участия в конкурсе принимаются в трех номинациям:

Creative project — проекты по созданию фестивалей, перформансов, творческих выставок, конкурсов, квестов и т.д.;

Creative startup — бизнес-проекты, в том числе цифровые проекты в культуре;

Creative education — проекты, направленные на развитие творческого потенциала, обучение творческим навыкам и компетенциям (hard, soft skills).

Прием заявок осуществляется с 21 марта по 18 мая 2022 года на сайте АИС «Молодежь России» myrosmol.ru. После регистрации на сайте «Молодежь России» соискателям необходимо выбрать в разделе «Мероприятия» «Конкурс лучших молодежных проектов в сфере креативных индустрий» и оформить заявку в соответствии с предложенной формой.

7 июня 2022 года Экспертным советом конкурса будет сформирован список из 100 наиболее значимых конкурсных работ, которые войдут в каталог «Лучшие проекты Российской креативной недели-2022» для дальнейшего распространения среди потенциальных работодателей.

Победители конкурса, авторы 10 лучших проектов» будут объявлены 10 июня 2022 года на официальных сайтах «Российского книжного союза» и «Российской креативной недели». Они получат возможность презентовать свои идеи в рамках специального мероприятия на площадке «Российской креативной недели-2022» — самого масштабного события страны в сфере креативных индустрий. Также победители примут участие в одном из федеральных форумов Росмолодежи с лучшими отраслевыми экспертами.

«Российский книжный союз ежегодно принимает активное участие в организации фестиваля «Российская креативная неделя». Тогда и возникла идея этого конкурса для молодых проектов, стало очевидно, что очень не хватает подобного «трамплина» для творческой молодежи. Мы уверены, что поддержка, которую окажет наш конкурс, станет стимулом для многих талантливых деятелей индустрии», — считает президент Российского книжного союза Сергей Степашин.

«Сегодня как никогда важен новый креативный подход, свежие интересные проекты, влияющие на развитие регионов и страны в целом. Мы хотим поддержать современные творческие идеи и создать среду для их реализации. Для молодых стартапов в области креативных индустрий конкурс поможет найти долгосрочных партнеров и заявить о себе на равных с лидерами рынка. Презентация лучших проектов конкурса на фестивале «Российская креативная неделя» станет ярким стартом для многих творческих команд, — рассказала руководитель Роскультцентра и директор фест-форума «Российская креативная неделя» Марина Абрамова.

Целью конкурса является поддержка и развитие молодежных инициатив в сфере креативных индустрий, обеспечение условий для профессионального развития творческого населения всех субъектов Российской Федерации и оказание содействия в реализации социально-значимых проектов с экономическим потенциалом.

Оператором конкурса выступает Роскультцентр. Партнеры проекта — АНО «Креативная экономика» и Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь).

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