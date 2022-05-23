Стартовал прием заявок в проект «SHOWCASE МОСПРОДЮСЕР на Центральном»

Московский продюсерский центр совместно с Центральным рынком на Рождественском бульваре запускают новый проект «SHOWCASE МОСПРОДЮСЕР на Центральном». Это уникальная возможность для как уже известных, так и только начинающих свой путь артистов выступить на сцене Центрального рынка и поделиться своей музыкой с посетителями одного из самых модных мест Москвы. Ежедневно площадку Центрального рынка на Рождественском бульваре посещают более 10 тысяч жителей и гостей столицы, которые могут стать потенциально новой аудиторией для каждого выступающего музыканта.

Подать заявку на участие в проекте могут исполнители любых жанров и стилей: от кавер-групп до авторского материала.

Для участия в проекте «SHOWCASE МОСПРОДЮСЕР на Центральном» необходимо заполнить анкету на сайте mosproducer.ru.

«SHOWCASE МОСПРОДЮСЕР на Центральном» — отличная площадка для музыкантов, которые хотят открыть себя новой аудитории. Прежде всего, SHOWCASE — это платформа для поиска новых лиц, где музыканты могут заявить о себе, презентовав свою музыку и авторский стиль другим представителям индустрии и посетителям Центрального рынка. А для слушателей это возможность открыть для себя новую музыку. В проекте могут участвовать не только известные артисты, но и начинающие, молодые исполнители. У нас нет ограничений в рамках музыкальных жанров, участникам предоставлена полная свобода для творческой реализации. Совместно с представителями Центрального рынка мы отберем музыкантов, чье творчество гармонично впишется в концепцию площадки и будет актуально звучать на сцене», – рассказал директор Московского продюсерского центра Андрей Петров.

Проект пройдет в несколько этапов:

1 этап — сбор заявок на сайте Моспродюсер;

2 этап — отбор финалистов;

3 этап — определение победителей;

4 этап — выступления победителей проекта на сцене Центрального рынка.

«Центральный рынок на Рождественском бульваре — это место притяжения современных, деятельных людей, живущих в ритме большого города. Наши гости ценят не только качество, вкус и сервис, но и культурно-образовательные мероприятия, а также музыку. Проект «SHOWCASE МОСПРОДЮСЕР на Центральном» — отличная возможность показать гостям Центрального рынка многообразие качественной живой музыки, а участникам проекта обрести новую аудиторию», – руководитель пресс-службы Центрального рынка на Рождественском бульваре Елена Малофеева.

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