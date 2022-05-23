В миниполисе Серебрица открылся детский сад на 250 мест

В миниполисе Серебрица городского округа Красногорск сегодня открыли детский сад на 250 мест. Губернатор Московской области Андрей Воробьев пообщался с воспитателями и родителями детей, которые пошли в садик, а также совместно с генеральным директором «Сити-XXI век» Антоном Борисенко проверил ход работ по строительству среднеобразовательного учреждения.

Детский сад и школа создадут единый воспитательно-образовательный комплекс, который будет называться «Шесть ступеней в Серебрице».

«Таких жилых комплексов у нас строится достаточно много в разных территориях Московской области. Главное, чтобы новоселье было для людей в радость — это когда есть комфортабельные двор, школа, детский сад, — сказал Андрей Воробьев. — В ЖК «Серебрица» строится большая школа, она будет готова 1 сентября. А сегодня здесь дети пошли в детский сад. На полную мощность он заработает тоже к 1 сентября, потому что еще сдаются дома. Здесь прилегает МЦД, есть транспортные развязки и мы строим еще, так как они создадут дополнительное удобство. Социальная инфраструктура, образование, качество жизни в Подмосковье должны соответствовать самым высоким стандартам».

Новый детский сад будут посещать не только дети миниполиса Серебрица, но и будущего миниполиса 8 Кленов, и ближайших многоквартирных домов. В нем предусмотрено 12 групп, в том числе ясельная. Внутри 3-этажного здания — просторные помещения с игровыми, раздевалками и спальнями. В здании оборудован пищеблок, физкультурный зал с инвентарной, зал для физкультурных и музыкальных занятий, актовый зал с эстрадой и артистической, медицинский кабинет, кабинет логопеда. На территории — веранды, малые архитектурные формы. На игровых и спортивных участках уложено мягкое безопасное покрытие.

Трехэтажное здание школы на 825 мест строится по авторскому архитектурному проекту. В учебном заведении предусмотрено информационно-библиотечное пространство, залы для групповых тематических занятий, открытые аудитории с прозрачными стенами.

«Школа находится в 100 метрах от детского сада, она готова на 70%. У нас заключен договор о комплексном развитии территории, все социальные объекты и сети включены в стоимость проекта, что уменьшает налогооблагаемую базу — мы 3 месяца не платим налог на имущество. Очень хорошо, что есть такая мера поддержки — это даст нам реальную экономию», — отметил генеральный директор девелоперской группы «Сити XXI век» Антон Борисенко.

Миниполис Серебрица расположен в 13 км от МКАД, в мкр.Опалиха. В нем 5 жилых домов высотой от 6 до 12 этажей. В сентябре прошлого года введены три из них, в текущем году ожидается ввод в эксплуатацию двух корпусов второй очереди.

Кроме детского сада и школы, за счет средств застройщика будет построен офис врача общей практики, автодорога от ул. Опалиха до а/д «Аникеевка-Нахабино», уже построены внутриквартальные сети (электро-, тепло-, водоснабжения и канализации), канализационная насосная станция, объекты электро- и газоснабжения, сети ливневой канализации, системы освещения, улично-дорожная сеть.

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