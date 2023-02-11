Стартовал сбор средств на издание книги лекций известного киноведа Армена Медведева

Киноведческая артель 1895.io запустила сбор средств на издание книги « Армен Медведев. Сослагательное наклонение. Беседы по истории отечественного кино ».

Армен Николаевич Медведев (1938–2022) — крупнейшая фигура в истории отечественного кино. Заместитель председателя Госкино СССР и первый председатель Госкино России. Главный редактор журналов «Искусство кино» и «Советский фильм». Продюсер и президент кинофестиваля «Окно в Европу». Свидетель и участник важнейших кинематографических событий страны. И вместе со всем этим — историк кино и педагог, глубоко чувствовавший, анализировавший и открывавший отечественный кинематограф поколениям своих студентов.

В основе 600-страничной книги «Сослагательное наклонение. Беседы по истории отечественного кино», собранной Султаном Усувалиевым под научной редактурой Евгения Марголита, — лекции Армена Медведева по истории отечественного кино, прочитанные во ВГИКе в начале 2010-х годов и записанные его студентами. Эти беседы учили студентов Армена Медведева смотреть кино глазами неравнодушного зрителя и внимательного исследователя, учили формулировать вопросы и искать на них ответы. До сегодняшнего дня эти лекции были их сокровенным опытом — эта книга откроет его для всех, кто интересуется историей отечественного кино.

Книга состоит из 24 глав, которые одновременно являются фундаментальным курсом по истории кино — и воспоминаниями о тех, кого Армен Медведев знал лично. Их героями становятся режиссеры от Бауэра и Кулешова до Герасимова и Тарковского, их темами — триумфы и трагедии кинематографистов 1920-х, 1930-х, 1940-х, 1950-х и далее.

Это не просто рассказы о знаменитых фильмах или о том, как они делались — это пласты меняющегося зрительского восприятия: ребенок в 1940-е, юноша в 1950-е, человек, прошедший оттепель, узнавший перестройку, живущий в новом тысячелетии — и продолжающий пересматривать эти фильмы и читать новые документы о них и о том времени, в которое они были созданы.

«Посмотрите фильм и воздайте должное», — любил говорить Армен Медведев. Задача этой книги — от имени всех учеников Армена Николаевича воздать должное Мастеру. Собранная в рамках краудфандинга сумма пойдет на предпечатную подготовку издания (редактуру, корректуру, верстку) и печать книги.

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С уважением и благодарностью, главный редактор Ольга Неснова.