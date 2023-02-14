Время любви в литературе: в России стали больше читать романтику

Романтика становится трендом во всем мире: в преддверии Дня всех влюбленных аналитики редакции художественной литературы «Эксмо» провели исследование и оценили популярность романтической литературы в России. По данным магазинов «Читай город», «Буквоед» и «Book24» в 2022 году продажи книг в нише сентиментальной прозы выросли на 58%, по сравнению с предыдущим годом. Новый год только укрепил позиции— только за январь 2023 года читатели купили на 25% больше книг о любви, чем в январе 2022 года.

Повышенное внимание к романтической прозе наблюдается не только в России, но и во всем мире. Сегодня одной из самых успешных писательниц можно считать Колин Гувер. По данным New York Times из десяти самых продаваемых книг 2022 года шесть были ее авторства, а к октябрю в США было продано 8,6 миллиона печатных экземпляров.

Самой продаваемой книгой года был назван роман «Все закончится на нас» (4 млн. копий), который скоро будет экранизирован. Не последнюю роль во взлете популярности этой писательницы сыграли соцсети, в частности TikTok, где у хэштега #colleenhoover более трех миллиардов просмотров.

«Во всем мире издатели действительно ставят на любовь. Современный сентиментальный роман становится более глубоким и психологичным, отражает современные тренды. В сюжете раскрываются разные стороны близких отношений, авторы смело говорят о проблемах, о которых раньше было принято молчать: абьюз, домашнее насилие, положение женщин в обществе. Мы в “Эксмо” не отстаем от повестки и в 2023 году планируем издать мировые хиты, такие как “Все твои совершенства” и “Все закончится на нас” Колин Гувер, “Испанский любовный обман” Елены Армас и “Что случилось этим летом” Тессы Бейли», - прокомментировала Александра Шипетина, директор редакции художественной литературы издательства «Эксмо».

Среди российских авторов появляются новые звезды жанра, которые не отстают от зарубежных коллег по популярности. В ТОП-50 самых продаваемых романтических историй вошли книги Анны Шерри и Аси Лавринович: книга Шерри «Хрупкое равновесие» в рейтинге сети магазинов «Читай-город» вошла в 2022 году в ТОП-10 всех продаж сентиментальной прозы. Популярность этого автора сложно переоценить — суммарный тираж ее книг составил 287 тысяч экземпляров, а совокупный тираж книг в этой нише увеличился на 7% с января 2022 по январь 2023.

Интересно, что 14 февраля в мире отмечают не только День всех влюбленных, но и День книгодарения: прошлый год объединил эти праздники, отчетливо показывая рост интереса к историям о любви.

От редакции АртМосковии: 14 февраля отмечается и День компьютерщика, праздник людей, благодаря которым работают сервера и компьютеры, вспомогательные устройства, функционирует глобальная компьютерная сеть Интернет, работают сайты, издаются книги, выпускаются игры и другая медийная продукция.

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