Рейтинг самых популярных книг Жюля Верна по мнению Литрес

Специально к 195-летию со дня рождения Жюля Верна крупнейший книжный сервис в России и странах СНГ Литрес проанализировал скачивания его произведений в цифровом формате за последние два года, чтобы узнать, какие из них являются самыми востребованными среди пользователей. Лидером рейтинга стал роман-робинзонада «Таинственный остров». На втором и третьем месте — научно-фантастическая книга «Путешествие к центру Земли» в электронном и аудиоформате. Жюль Верн входит в топ-3 самых популярных французских писателей классиков на Литрес за прошедший год.

8 февраля — 195 лет со дня рождения французского автора приключенческой литературы, географа, одного из основоположников научной фантастики Жюля Верна, книги которого были переведены на 148 языков, что является практически абсолютным рекордом, а также послужили основой для более чем 100 ярких киноадаптаций. Многие изобретения и явления писатель-фантаст не раз предсказывал в своих романах. В преддверии этой даты Литрес изучил продажи и бесплатные скачивания его произведений за последние два года, и выяснил, какие из них являются самыми популярными среди аудитории сервиса.

Золото досталось книге «Таинственный остров», рассказывающей о группе человек, оказавшейся на необитаемом острове в результате бегства от Гражданской войны в Америке. Серебро и бронза — у произведения «Путешествие к центру Земли» в электронном и аудиоформате. По сюжету профессор Отто Лиденборк вместе со своим племянником Акселем отправляется в опасную экспедицию прямо к недрам Земли, увидя тайное послание в доисторических рунах. Но на пути к цели, как и в других книгах Жюля Верна, героев будет ждать немало препятствий. На четвертом месте — приключенческий роман «Дети капитана Гранта» о спасении пропавшего в океане капитана. Замыкает первую пятерку книга «Двадцать тысяч лье под водой». Эта приключенческая история не раз переносилась на большой экран, а киноадаптация 1954 года с Кирком Дугласом и Джеймсом Мэйсоном в главных ролях была удостоена двух премий Оскар.

Следом в рейтинге расположились электронные и аудиоверсии произведений писателя: шестая позиция списка принадлежит аудиокниге «Вокруг света за 80 дней», седьмая — произведению «Пятнадцатилетний капитан», а на восьмом месте — роман «Пять недель на воздушном шаре». Следом идут уже упомянутые «Двадцать тысяч лье под водой» и «Дети капитана Гранта» в аудиоформате.

По количеству проданных экземпляров цифровых книг за последний год Жюль Верн входит в топ-5 самых популярных французских авторов-классиков. Он опережает таких известных писателей, как Антуан де Сент-Экзюпери, Виктор Гюго и Альбер Камю.

Вы можете оказать поддержку нашему СМИ, пожертвовав произвольную сумму денежных средств по предложенной ссылке или воспользоваться QR-кодом. Оператор пожертвований – сервис CloudTips (от Тинькофф и CloudPayments).

С уважением и благодарностью, главный редактор Ольга Неснова.