Стартовал всероссийский конкурс «Экспедиция трех веков. По следам Миклухо-Маклая»

12 апреля 2021 года в пресс-центре «Интерфакса» в Санкт-Петербурге состоялась пресс-конференция, посвященная старту всероссийского конкурса «Экспедиции трех веков. По следам Миклухо-Маклая» в рамках одноименного образовательно-просветительского проекта и проектам новой Всероссийской Ассоциации исследователей Южно-Тихоокеанского региона.
Николай Миклухо-Маклай, руководитель Центра изучения Южно-Тихоокеанского региона Центра ЮВА, Австралии и Океании Института востоковедения РАН, Президент Всероссийской Ассоциации исследователей Южно-Тихоокеанского региона, основатель и руководитель Фонда им. Миклухо-Маклая, представил журналистам Всероссийскую Ассоциацию исследователей Южно-Тихоокеанского региона и объявил о старте всероссийского конкурса «Экспедиции трех веков. По следам Миклухо-Маклая», который направлен, в первую очередь, на молодое поколения россиян, учащихся школ и студентов.
Николай Николаевич рассказал, что конкурсантам в онлайн-режиме на специально разработанном сайте проекта предлагается ответить на вопросы и разработать проект своей собственной современной экспедиции на Берег Маклая о. Новая Гвинея. Пройти тест и принять участие в конкурсе можно как персонально, так и в команде. Подготовиться к участию помогут материалы, представленные на сайте проекта и подробно рассказывающие об экспедициях трех веков: от первой экспедиции Миклухо-Маклая в XIX в. до современных экспедиций на о. Новая Гвинея его потомка.
Директор Фонда им. Миклухо-Маклая также подчеркнул, что материалы для конкурса подготовлены экспертами по Южно-Тихоокеанскому региону, членами Всероссийской Ассоциации исследователей ЮТР, учеными Центра изучения Южно-Тихоокеанского региона ИВ РАН, педагогами.
Миклухо-Маклай-младший также поделился, что на данный момент завершается проведение цикла лекций в образовательных учреждениях, разработана выставка, выпущен цикл документальных фильмов. Все материалы опубликованы в открытом доступе для подготовки ко всероссийскому конкурсу. По результатам конкурса, 17 июля, в День рождения ученого и День этнографа, при поддержке Комитета по внешнем связям Санкт-Петербурга состоится награждение победителей.
Николай Миклухо-Маклай-младший отметил, что проведение конкурса позволяет напомнить россиянам об общественной деятельности ученого в XIX в. показав своим примером, что подлинная цивилизация может быть принесена народам не насилием, а просвещением и заботой о них, а также об идеологическом наследии о равенстве рас и народов, которое он оставил потомкам. «Проект, безусловно, содействует росту интеллектуального уровня и расширению кругозора молодежи через знакомство с работой ученых на Берегу Маклая и их значимостью для мировой науки. Он поспособствует возрождению полевых исследований, напрямую привлечет молодежь в лице учащихся и студентов к изучению Южно-тихоокеанского региона, которые в дальнейшем смогут посвятить себя науке», — подытожил Николай Николаевич.
Евгений Канаев, д.и.н., заместитель руководителя департамента зарубежного регионоведения, профессор факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ, в своем выступлении отметил, что создание Всероссийской Ассоциации исследователей Южно-Тихоокеанского региона — знаковое событие.
Евгений Александрович также подчеркнул, что отдельным и важным направлением деятельности Ассоциации станет поддержка молодых ученых: «Руководство Ассоциации осознает, что для формирования конкурентоспособной российской аналитической школы обеспечение преемственности профессии в самом широком смысле, передача состоявшимися исследователями своего опыта тем, кто в профессии делает первые шаги, научное наставничество и иные формы поддержки молодежи исключительно важны. По этой причине издаваемый под эгидой Ассоциации журнал «South Pacific World» будет включать раздел «Трибуна молодого исследователя»».
Вячеслав Калганов, заместитель председателя Комитета по внешним связям Санкт-Петербурга — начальник управления информации и связям с международными организациями, отметил большой вклад Фонда им. Миклухо-Маклая в развитие сотрудничества Санкт‑Петербурга и Независимого Государства Папуа – Новая Гвинея и прилагаемые усилия по сохранению исторической памяти о заслугах русских ученых и исследователей, а также поделился совместными планами Комитета по внешним связям Санкт-Петербурга, Фонда им. Миклухо-Маклая и Всероссийской Ассоциации исследователей ЮТР. Так, 21 мая 2021 года запланировано проведение международной конференции, посвященной 45-летию установления дипломатических отношений между Россией и Папуа – Новой Гвинеей.
Александр Массов, д.и.н, Профессор СПбГУ, Зав. кафедрой истории и культурологии СПбГМТУ, рассказал о том, что представляется весьма плодотворным сотрудничество Ассоциации с Фондом им. Миклухо-Маклая, который уже развернул обширную просветительскую деятельность, т.к. силами фонда проводятся выставки, циклы лекций, круглые столы, издаются богато иллюстрированные книги и выпускаются фильмы, в которых не только пропагандируется научное наследие и общественная деятельность Н.Н. Миклухо-Маклая, но и раскрывается вклад россиян в изучение Южно-Тихоокеанского региона в целом. Эта деятельность, в которой активное участие принимают и члены Ассоциации, расширяет культурный кругозор школьной и студенческой молодежи, привлекает всех, кто интересуется прошлым и настоящим народов и государств Южных морей.
Екатерина Астафьева, к.и.н., старший научный сотрудник, ученый секретарь Центра Юго-Восточной Азии, Австралии и Океании ИВ РАН, исполнительный директор всероссийской Ассоциации исследователей Южно-Тихоокеанского региона, в своем выступлении отметила, что идея проведения всероссийского конкурса в рамках проекта «Экспедиции трех веков. По следам Миклухо-Маклая» имеет огромное значение для расширения интереса к гуманитарным исследованиям в нашей стране, а проект, в общем, сможет дать новый импульс к возрождению интереса не только изучения наследия наших великих соотечественников – исследователей дальних берегов Южно-Тихоокеанского региона, но и привести в лоно науки молодое поколение. Екатерина Михайловна также подчеркнула, что для реализации данного проекта огромную роль сыграло создание в текущем году Всероссийской ассоциации исследователей Южно-Тихоокеанского региона.
Сайт проекта и всероссийский конкурс: https://expedition.mikluho-maclay.ru/
Научно-популярные фильмы, подготовленные в рамках проекта: https://youtube.com/playlist?list=PLrc6nf-TdHOoeOTtu6prVu-b-c3LTcE5F
Для справки:
Проект «Экспедиции трех веков. По следам Миклухо-Маклая» приурочен к 175-летней годовщине выдающегося российского путешественника В его основу легли материалы легендарных экспедиций, совершенных в XIX веке ученым и путешественником Н. Н. Миклухо-Маклаем на о. Новая Гвинея, а также современных научно-исследовательских экспедиций по изучению этого же региона, прошедших в конце XX – начале XXI века.
Основная цель проекта – образование и просвещение в области истории российских исследований в регионе Южных морей, мировой географии, привлечение к исследовательской деятельности.
Проект подготовлен Фондом им. Миклухо-Маклая при поддержке Фонда президентских грантов, научной и экспертной поддержке Центра изучения ЮТР Центра Юго-Восточной Азии, Австралии и Океании ИВ РАН, Всероссийской Ассоциации исследователей ЮТР.
Фото предоставлено Фондом им. Миклухо-Маклая www.mikluho-maclay.ruОригинал публикации находится на сайте сетевого СМИ artmoskovia.ru | Если вы читаете её в другом месте, не исключено, что её украли.