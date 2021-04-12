Стартовал всероссийский конкурс «Экспедиция трех веков. По следам Миклухо-Маклая»

12 апре­ля 2021 года в пресс-цен­тре «Интер­фак­са» в Санкт-Петер­бур­ге состо­я­лась пресс-кон­фе­рен­ция, посвя­щен­ная стар­ту все­рос­сий­ско­го кон­кур­са «Экс­пе­ди­ции трех веков. По сле­дам Миклу­хо-Маклая» в рам­ках одно­имен­но­го обра­зо­ва­тель­но-про­све­ти­тель­ско­го про­ек­та и про­ек­там новой Все­рос­сий­ской Ассо­ци­а­ции иссле­до­ва­те­лей Южно-Тихо­оке­ан­ско­го региона.

Нико­лай Миклу­хо-Маклай, руко­во­ди­тель Цен­тра изу­че­ния Южно-Тихо­оке­ан­ско­го реги­о­на Цен­тра ЮВА, Австра­лии и Оке­а­нии Инсти­ту­та восто­ко­ве­де­ния РАН, Пре­зи­дент Все­рос­сий­ской Ассо­ци­а­ции иссле­до­ва­те­лей Южно-Тихо­оке­ан­ско­го реги­о­на, осно­ва­тель и руко­во­ди­тель Фон­да им. Миклу­хо-Маклая, пред­ста­вил жур­на­ли­стам Все­рос­сий­скую Ассо­ци­а­цию иссле­до­ва­те­лей Южно-Тихо­оке­ан­ско­го реги­о­на и объ­явил о стар­те все­рос­сий­ско­го кон­кур­са «Экс­пе­ди­ции трех веков. По сле­дам Миклу­хо-Маклая», кото­рый направ­лен, в первую оче­редь, на моло­дое поко­ле­ния рос­си­ян, уча­щих­ся школ и студентов.

Нико­лай Нико­ла­е­вич рас­ска­зал, что кон­кур­сан­там в онлайн-режи­ме на спе­ци­аль­но раз­ра­бо­тан­ном сай­те про­ек­та пред­ла­га­ет­ся отве­тить на вопро­сы и раз­ра­бо­тать про­ект сво­ей соб­ствен­ной совре­мен­ной экс­пе­ди­ции на Берег Маклая о. Новая Гви­нея. Прой­ти тест и при­нять уча­стие в кон­кур­се мож­но как пер­со­наль­но, так и в коман­де. Под­го­то­вить­ся к уча­стию помо­гут мате­ри­а­лы, пред­став­лен­ные на сай­те про­ек­та и подроб­но рас­ска­зы­ва­ю­щие об экс­пе­ди­ци­ях трех веков: от пер­вой экс­пе­ди­ции Миклу­хо-Маклая в XIX в. до совре­мен­ных экс­пе­ди­ций на о. Новая Гви­нея его потомка.

Дирек­тор Фон­да им. Миклу­хо-Маклая так­же под­черк­нул, что мате­ри­а­лы для кон­кур­са под­го­тов­ле­ны экс­пер­та­ми по Южно-Тихо­оке­ан­ско­му реги­о­ну, чле­на­ми Все­рос­сий­ской Ассо­ци­а­ции иссле­до­ва­те­лей ЮТР, уче­ны­ми Цен­тра изу­че­ния Южно-Тихо­оке­ан­ско­го реги­о­на ИВ РАН, педагогами.

Миклу­хо-Маклай-млад­ший так­же поде­лил­ся, что на дан­ный момент завер­ша­ет­ся про­ве­де­ние цик­ла лек­ций в обра­зо­ва­тель­ных учре­жде­ни­ях, раз­ра­бо­та­на выстав­ка, выпу­щен цикл доку­мен­таль­ных филь­мов. Все мате­ри­а­лы опуб­ли­ко­ва­ны в откры­том досту­пе для под­го­тов­ки ко все­рос­сий­ско­му кон­кур­су. По резуль­та­там кон­кур­са, 17 июля, в День рож­де­ния уче­но­го и День этно­гра­фа, при под­держ­ке Коми­те­та по внеш­нем свя­зям Санкт-Петер­бур­га состо­ит­ся награж­де­ние победителей.

Нико­лай Миклу­хо-Маклай-млад­ший отме­тил, что про­ве­де­ние кон­кур­са поз­во­ля­ет напом­нить рос­си­я­нам об обще­ствен­ной дея­тель­но­сти уче­но­го в XIX в. пока­зав сво­им при­ме­ром, что под­лин­ная циви­ли­за­ция может быть при­не­се­на наро­дам не наси­ли­ем, а про­све­ще­ни­ем и забо­той о них, а так­же об идео­ло­ги­че­ском насле­дии о равен­стве рас и наро­дов, кото­рое он оста­вил потом­кам. «Про­ект, без­услов­но, содей­ству­ет росту интел­лек­ту­аль­но­го уров­ня и рас­ши­ре­нию кру­го­зо­ра моло­де­жи через зна­ком­ство с рабо­той уче­ных на Бере­гу Маклая и их зна­чи­мо­стью для миро­вой нау­ки. Он поспо­соб­ству­ет воз­рож­де­нию поле­вых иссле­до­ва­ний, напря­мую при­вле­чет моло­дежь в лице уча­щих­ся и сту­ден­тов к изу­че­нию Южно-тихо­оке­ан­ско­го реги­о­на, кото­рые в даль­ней­шем смо­гут посвя­тить себя нау­ке», — поды­то­жил Нико­лай Николаевич.

Евге­ний Кана­ев, д.и.н., заме­сти­тель руко­во­ди­те­ля депар­та­мен­та зару­беж­но­го реги­о­но­ве­де­ния, про­фес­сор факуль­те­та миро­вой эко­но­ми­ки и миро­вой поли­ти­ки НИУ ВШЭ, в сво­ем выступ­ле­нии отме­тил, что созда­ние Все­рос­сий­ской Ассо­ци­а­ции иссле­до­ва­те­лей Южно-Тихо­оке­ан­ско­го реги­о­на — зна­ко­вое событие.

Евге­ний Алек­сан­дро­вич так­же под­черк­нул, что отдель­ным и важ­ным направ­ле­ни­ем дея­тель­но­сти Ассо­ци­а­ции ста­нет под­держ­ка моло­дых уче­ных: «Руко­вод­ство Ассо­ци­а­ции осо­зна­ет, что для фор­ми­ро­ва­ния кон­ку­рен­то­спо­соб­ной рос­сий­ской ана­ли­ти­че­ской шко­лы обес­пе­че­ние пре­ем­ствен­но­сти про­фес­сии в самом широ­ком смыс­ле, пере­да­ча состо­яв­ши­ми­ся иссле­до­ва­те­ля­ми сво­е­го опы­та тем, кто в про­фес­сии дела­ет пер­вые шаги, науч­ное настав­ни­че­ство и иные фор­мы под­держ­ки моло­де­жи исклю­чи­тель­но важ­ны. По этой при­чине изда­ва­е­мый под эги­дой Ассо­ци­а­ции жур­нал «South Pacific World» будет вклю­чать раз­дел «Три­бу­на моло­до­го исследователя»».

Вяче­слав Кал­га­нов, заме­сти­тель пред­се­да­те­ля Коми­те­та по внеш­ним свя­зям Санкт-Петер­бур­га — началь­ник управ­ле­ния инфор­ма­ции и свя­зям с меж­ду­на­род­ны­ми орга­ни­за­ци­я­ми, отме­тил боль­шой вклад Фон­да им. Миклу­хо-Маклая в раз­ви­тие сотруд­ни­че­ства Санкт‑Петербурга и Неза­ви­си­мо­го Госу­дар­ства Папуа – Новая Гви­нея и при­ла­га­е­мые уси­лия по сохра­не­нию исто­ри­че­ской памя­ти о заслу­гах рус­ских уче­ных и иссле­до­ва­те­лей, а так­же поде­лил­ся сов­мест­ны­ми пла­на­ми Коми­те­та по внеш­ним свя­зям Санкт-Петер­бур­га, Фон­да им. Миклу­хо-Маклая и Все­рос­сий­ской Ассо­ци­а­ции иссле­до­ва­те­лей ЮТР. Так, 21 мая 2021 года запла­ни­ро­ва­но про­ве­де­ние меж­ду­на­род­ной кон­фе­рен­ции, посвя­щен­ной 45-летию уста­нов­ле­ния дипло­ма­ти­че­ских отно­ше­ний меж­ду Рос­си­ей и Папуа – Новой Гвинеей.

Алек­сандр Мас­сов, д.и.н, Про­фес­сор СПб­ГУ, Зав. кафед­рой исто­рии и куль­ту­ро­ло­гии СПбГ­М­ТУ, рас­ска­зал о том, что пред­став­ля­ет­ся весь­ма пло­до­твор­ным сотруд­ни­че­ство Ассо­ци­а­ции с Фон­дом им. Миклу­хо-Маклая, кото­рый уже раз­вер­нул обшир­ную про­све­ти­тель­скую дея­тель­ность, т.к. сила­ми фон­да про­во­дят­ся выстав­ки, цик­лы лек­ций, круг­лые сто­лы, изда­ют­ся бога­то иллю­стри­ро­ван­ные кни­ги и выпус­ка­ют­ся филь­мы, в кото­рых не толь­ко про­па­ган­ди­ру­ет­ся науч­ное насле­дие и обще­ствен­ная дея­тель­ность Н.Н. Миклу­хо-Маклая, но и рас­кры­ва­ет­ся вклад рос­си­ян в изу­че­ние Южно-Тихо­оке­ан­ско­го реги­о­на в целом. Эта дея­тель­ность, в кото­рой актив­ное уча­стие при­ни­ма­ют и чле­ны Ассо­ци­а­ции, рас­ши­ря­ет куль­тур­ный кру­го­зор школь­ной и сту­ден­че­ской моло­де­жи, при­вле­ка­ет всех, кто инте­ре­су­ет­ся про­шлым и насто­я­щим наро­дов и госу­дарств Южных морей.

Ека­те­ри­на Аста­фье­ва, к.и.н., стар­ший науч­ный сотруд­ник, уче­ный сек­ре­тарь Цен­тра Юго-Восточ­ной Азии, Австра­лии и Оке­а­нии ИВ РАН, испол­ни­тель­ный дирек­тор все­рос­сий­ской Ассо­ци­а­ции иссле­до­ва­те­лей Южно-Тихо­оке­ан­ско­го реги­о­на, в сво­ем выступ­ле­нии отме­ти­ла, что идея про­ве­де­ния все­рос­сий­ско­го кон­кур­са в рам­ках про­ек­та «Экс­пе­ди­ции трех веков. По сле­дам Миклу­хо-Маклая» име­ет огром­ное зна­че­ние для рас­ши­ре­ния инте­ре­са к гума­ни­тар­ным иссле­до­ва­ни­ям в нашей стране, а про­ект, в общем, смо­жет дать новый импульс к воз­рож­де­нию инте­ре­са не толь­ко изу­че­ния насле­дия наших вели­ких сооте­че­ствен­ни­ков – иссле­до­ва­те­лей даль­них бере­гов Южно-Тихо­оке­ан­ско­го реги­о­на, но и при­ве­сти в лоно нау­ки моло­дое поко­ле­ние. Ека­те­ри­на Михай­лов­на так­же под­черк­ну­ла, что для реа­ли­за­ции дан­но­го про­ек­та огром­ную роль сыг­ра­ло созда­ние в теку­щем году Все­рос­сий­ской ассо­ци­а­ции иссле­до­ва­те­лей Южно-Тихо­оке­ан­ско­го региона.

Сайт про­ек­та и все­рос­сий­ский кон­курс: https://expedition.mikluho-maclay.ru/

Науч­но-попу­ляр­ные филь­мы, под­го­тов­лен­ные в рам­ках про­ек­та: https://youtube.com/playlist?list=PLrc6nf-TdHOoeOTtu6prVu-b-c3LTcE5F

Для справ­ки:

Про­ект «Экс­пе­ди­ции трех веков. По сле­дам Миклу­хо-Маклая» при­уро­чен к 175-лет­ней годов­щине выда­ю­ще­го­ся рос­сий­ско­го путе­ше­ствен­ни­ка В его осно­ву лег­ли мате­ри­а­лы леген­дар­ных экс­пе­ди­ций, совер­шен­ных в XIX веке уче­ным и путе­ше­ствен­ни­ком Н. Н. Миклу­хо-Макла­ем на о. Новая Гви­нея, а так­же совре­мен­ных науч­но-иссле­до­ва­тель­ских экс­пе­ди­ций по изу­че­нию это­го же реги­о­на, про­шед­ших в кон­це XX – нача­ле XXI века.

Основ­ная цель про­ек­та – обра­зо­ва­ние и про­све­ще­ние в обла­сти исто­рии рос­сий­ских иссле­до­ва­ний в реги­оне Южных морей, миро­вой гео­гра­фии, при­вле­че­ние к иссле­до­ва­тель­ской деятельности.

Про­ект под­го­тов­лен Фон­дом им. Миклу­хо-Маклая при под­держ­ке Фон­да пре­зи­дент­ских гран­тов, науч­ной и экс­перт­ной под­держ­ке Цен­тра изу­че­ния ЮТР Цен­тра Юго-Восточ­ной Азии, Австра­лии и Оке­а­нии ИВ РАН, Все­рос­сий­ской Ассо­ци­а­ции иссле­до­ва­те­лей ЮТР.

Фото предо­став­ле­но Фон­дом им. Миклу­хо-Маклая www.mikluho-maclay.ru

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