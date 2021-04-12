«Смешарики» запустили масштабный конкурс каверов на песни сериала

Анимационный проект «Смешарики» от группы компаний «Рики» объявил о старте масштабного музыкального конкурса «СМЕШкавер», участие в котором смогут принять все желающие от 5 лет и старше со всего мира. В рамках проекта будут рассматриваться каверы на песни из сериала «Смешарики» на любом языке. Главный приз – семейный уикенд в горах на курорте «Красная Поляна». Организатором конкурса выступает ГК «Рики».
Главная задача участников – представить версию песни и удивить жюри своим оригинальным прочтением и качеством исполнения. В жюри «СМЕШкавера» вошли Валерий Сюткин, группа ФРУКТЫ, Александр Пушной, голос Совуньи и Кар Карыча Сергей Мардарь и бессменные авторы музыки и песен к сериалу и полнометражным фильмам о Смешариках Марина Ланда и Сергей Васильев.
В честь старта конкурса группа «ФРУКТЫ» записала кавер на песню «Вести-Бу-Би-Лю-Би-Бу», который вышел на YouTube-канале TVSmeshariki 12 апреля.
«В августе прошлого года Александр Пушной выпустил на своём канале в YouTube кавер на самую популярную песню из «Смешариков» – «От винта!». Ролик собрал почти 2,5 миллиона просмотров. Это абсолютно новое прочтение хита, которое вдохновило нас на творческий конкурс каверов для аудитории разных возрастов. Мы уверены, что среди любителей сериала есть таланты, которые поразят жюри своими яркими оригинальными работами», – отмечает генеральный продюсер группы компаний «Рики» Юлия Николаева.
«Мы очень любим каверы. Это же так интересно – услышать своё произведение в новом прочтении. Порой в одной песне, как в пьесе, таится множество самостоятельных решений. Важно только с любовью относиться к оригиналу. Каверите, друзья! С радостью и талантом, ярко и неожиданно, трогательно и вызывающе! Ждём с нетерпением!», – прокомментировали Марина Ланда и Сергей Васильев, композиторы, авторы музыки и песен к мультсериалу и полнометражным проектам «Смешарики».
Поучаствовать в создании кавера на песни из популярного сериала «Смешарики» может любой желающий из любой страны. Для этого необходимо выложить в сеть кавер с хэштегом #СМЕШкавер, а также заполнить анкету на сайте конкурса. Работы не ограничиваются языком исполнения.
В конкурсе «СМЕШкавер» запланировано четыре этапа:
- Первый этап: с 12 апреля по 12 июня участники должны подать заявку на сайте конкурса со ссылкой на ролик.
- Второй этап: с 14 по 20 июня творческая команда оценит работы конкурсантов и выберет полуфиналистов.
- Третий этап: 21 июня на сайте конкурса будет анонсирован шорт-лист из 10 участников в каждой возрастной категории – 5–10 лет, 11–16 лет, 17 лет и старше.
- Четвертый этап: с 21 по 30 июня в социальных сетях проекта «Смешарики» будет запущено онлайн-голосование за лучший кавер по мнению слушателей. Зрительский голос будет учитываться жюри при определении победителей.
- Заключительный этап: 1 июля будут объявлены 3 победителя за первое место, 5 победителей – за второе и 10 – за третье.
Победители получат главный приз – семейное путешествие на Курорт Красная Поляна, а финалисты, занявшие второе и третье места, будут награждены поощрительными призами – промокодами от КиноПоиск HD, интерактивными игрушками Смешариков от Яндекса, колонками со Смешариками от компании «Мультозвуки».
Сайт конкурса — https://music.smeshariki.ru/konkurs-smeshkaver/kurort-krasnaya-polyanaОригинал публикации находится на сайте сетевого СМИ artmoskovia.ru | Если вы читаете её в другом месте, не исключено, что её украли.