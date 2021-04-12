«Смешарики» запустили масштабный конкурс каверов на песни сериала

Ани­ма­ци­он­ный про­ект «Сме­ша­ри­ки» от груп­пы ком­па­ний «Рики» объ­явил о стар­те мас­штаб­но­го музы­каль­но­го кон­кур­са «СМЕШ­ка­вер», уча­стие в кото­ром смо­гут при­нять все жела­ю­щие от 5 лет и стар­ше со все­го мира. В рам­ках про­ек­та будут рас­смат­ри­вать­ся каве­ры на пес­ни из сери­а­ла «Сме­ша­ри­ки» на любом язы­ке. Глав­ный приз – семей­ный уикенд в горах на курор­те «Крас­ная Поля­на». Орга­ни­за­то­ром кон­кур­са высту­па­ет ГК «Рики».

Глав­ная зада­ча участ­ни­ков – пред­ста­вить вер­сию пес­ни и уди­вить жюри сво­им ори­ги­наль­ным про­чте­ни­ем и каче­ством испол­не­ния. В жюри «СМЕШ­ка­ве­ра» вошли Вале­рий Сют­кин, груп­па ФРУКТЫ, Алек­сандр Пуш­ной, голос Сову­ньи и Кар Кары­ча Сер­гей Мар­дарь и бес­смен­ные авто­ры музы­ки и песен к сери­а­лу и пол­но­мет­раж­ным филь­мам о Сме­ша­ри­ках Мари­на Лан­да и Сер­гей Васильев.

В честь стар­та кон­кур­са груп­па «ФРУКТЫ» запи­са­ла кавер на пес­ню «Вести-Бу-Би-Лю-Би-Бу», кото­рый вышел на YouTube-кана­ле TVSmeshariki 12 апреля.

«В авгу­сте про­шло­го года Алек­сандр Пуш­ной выпу­стил на сво­ём кана­ле в YouTube кавер на самую попу­ляр­ную пес­ню из «Сме­ша­ри­ков» – «От вин­та!». Ролик собрал почти 2,5 мил­ли­о­на про­смот­ров. Это абсо­лют­но новое про­чте­ние хита, кото­рое вдох­но­ви­ло нас на твор­че­ский кон­курс каве­ров для ауди­то­рии раз­ных воз­рас­тов. Мы уве­ре­ны, что сре­ди люби­те­лей сери­а­ла есть талан­ты, кото­рые пора­зят жюри сво­и­ми ярки­ми ори­ги­наль­ны­ми рабо­та­ми», – отме­ча­ет гене­раль­ный про­дю­сер груп­пы ком­па­ний «Рики» Юлия Николаева.

«Мы очень любим каве­ры. Это же так инте­рес­но – услы­шать своё про­из­ве­де­ние в новом про­чте­нии. Порой в одной песне, как в пье­се, таит­ся мно­же­ство само­сто­я­тель­ных реше­ний. Важ­но толь­ко с любо­вью отно­сить­ся к ори­ги­на­лу. Каве­ри­те, дру­зья! С радо­стью и талан­том, ярко и неожи­дан­но, тро­га­тель­но и вызы­ва­ю­ще! Ждём с нетер­пе­ни­ем!», – про­ком­мен­ти­ро­ва­ли Мари­на Лан­да и Сер­гей Васи­льев, ком­по­зи­то­ры, авто­ры музы­ки и песен к мульт­се­ри­а­лу и пол­но­мет­раж­ным про­ек­там «Сме­ша­ри­ки».

Поучаст­во­вать в созда­нии каве­ра на пес­ни из попу­ляр­но­го сери­а­ла «Сме­ша­ри­ки» может любой жела­ю­щий из любой стра­ны. Для это­го необ­хо­ди­мо выло­жить в сеть кавер с хэш­те­гом #СМЕШ­ка­вер, а так­же запол­нить анке­ту на сай­те кон­кур­са. Рабо­ты не огра­ни­чи­ва­ют­ся язы­ком исполнения.

В кон­кур­се «СМЕШ­ка­вер» запла­ни­ро­ва­но четы­ре этапа:

Пер­вый этап: с 12 апре­ля по 12 июня участ­ни­ки долж­ны подать заяв­ку на сай­те кон­кур­са со ссыл­кой на ролик.

Вто­рой этап: с 14 по 20 июня твор­че­ская коман­да оце­нит рабо­ты кон­кур­сан­тов и выбе­рет полуфиналистов.

Тре­тий этап: 21 июня на сай­те кон­кур­са будет анон­си­ро­ван шорт-лист из 10 участ­ни­ков в каж­дой воз­раст­ной кате­го­рии – 5–10 лет, 11–16 лет, 17 лет и старше.

Чет­вер­тый этап: с 21 по 30 июня в соци­аль­ных сетях про­ек­та «Сме­ша­ри­ки» будет запу­ще­но онлайн-голо­со­ва­ние за луч­ший кавер по мне­нию слу­ша­те­лей. Зри­тель­ский голос будет учи­ты­вать­ся жюри при опре­де­ле­нии победителей.

Заклю­чи­тель­ный этап: 1 июля будут объ­яв­ле­ны 3 побе­ди­те­ля за пер­вое место, 5 побе­ди­те­лей – за вто­рое и 10 – за третье.

Побе­ди­те­ли полу­чат глав­ный приз – семей­ное путе­ше­ствие на Курорт Крас­ная Поля­на, а фина­ли­сты, заняв­шие вто­рое и тре­тье места, будут награж­де­ны поощ­ри­тель­ны­ми при­за­ми – про­мо­ко­да­ми от Кино­По­иск HD, интер­ак­тив­ны­ми игруш­ка­ми Сме­ша­ри­ков от Яндек­са, колон­ка­ми со Сме­ша­ри­ка­ми от ком­па­нии «Муль­то­зву­ки».

Сайт кон­кур­са — https://music.smeshariki.ru/konkurs-smeshkaver/kurort-krasnaya-polyana

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