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В Москве завершились съёмки пилота нового комедийного сериала «Повар под прикрытием»

editor
By editor
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повар под прикрытием
Фото © пресс-служба ТНТ

В Москве завершились съёмки пилота нового комедийного сериала «Повар под прикрытием». Производством проекта занимается студия SVERDLOVSK по заказу ТНТ.

Режиссёром пилота выступает Евгений Шелякин («Красный 5», «Тётя Марта»), оператор-постановщик — Андрей Данельян. В касте — звёзды отечественного кино: Гоша Куценко, Ирина Пегова, Филипп Ершов, Алексей Золотовицкий, Алексей Розин, Мария Лисовая, Денис Кутузов.

В центре сюжета — Надя, повар с тридцатилетним стажем, которая руководит уютной столовой рядом с отделением полиции. Её сын Паша работает оперуполномоченным и помогает матери с бизнесом — полицейские часто заходят к ней перекусить домашней едой. Однажды полиция узнаёт, что влиятельный бизнесмен ищет себе нового личного повара — и это шанс подобраться к нему максимально близко. Чтобы помочь сыну и его коллегам раскрыть дело, Надя сама решает внедриться в дом подозреваемого, под видом повара, и оказаться в самом центре событий.

Авторы сценария пилота — Леонид Моргунов и Максим Шаповалов. Генеральные продюсеры: Сергей Светлаков, Саид Давдиев, Максим Лебедев. Генеральные продюсеры ТНТ: Тина Канделаки, Аркадий Водахов, Марина Разумова, Борис Ханчалян, Сергей Косинский.

Сергей Светлаков, креативный и генеральный продюсер: «Мне всегда нравились истории, где обычные люди оказываются в самых неожиданных обстоятельствах — и находят выход там, где профи разводят руками. “Повар под прикрытием” — как раз такой сериал: тут и детектив, и комедия, и настоящая жизнь с её неожиданными поворотами. Надя — не супергерой, а человек, который просто любит своё дело и готов помочь близким. Ну и, конечно, без вкусной еды здесь тоже не обошлось!»

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