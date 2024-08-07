РАСПРОДАЖА

Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполнилось 9 лет! Все эти 9 лет мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле мы открываем Интернет-магазин VipArt24.ru. Мы бы конечно, смогли пошутить и открыть его 1 апреля, как СМИ, но в этот раз всё серьёзно. В течение года мы постараемся возобновить выпуск журнала. Задача – выпускать журнал в электронном виде в объеме, не менее 128 стр. формата А4, эквивалентных печатному изданию. О его периодичности, пока говорить, преждевременно, т.к. есть приоритетные проекты, над которыми ведется работа в настоящее время.

Новое на сайте

ДомойМир киноЗавершились съемки четвертого сезона комедийного сериала «Полярный» с Михаилом Пореченковым в главной...

Завершились съемки четвертого сезона комедийного сериала «Полярный» с Михаилом Пореченковым в главной роли

editor
By editor
43
полярный

Съемки нового сезона комедийного сериала «Полярный» производства кинокомпании 1-2-3 Production по заказу телеканала ТНТ официально завершились. Четвертый сезон не только обещает продолжить традиции трёх предыдущих, но и привнести в сериал что-то новое: помимо привычного юмора зрителей ожидает множество сюжетных поворотов и впечатляющих трюков.

Сюжет четвёртой части будет разворачиваться вокруг построенного в Полярном нового автомобильного завода. Партнёры из Китая инвестируют в этот проект хорошие деньги, обещают создать новые рабочие места и наладить культурный обмен. Новый мэр северного городка, Раиса Борисовна (Мария Кравченко), очень жаждет заполучить договор с зарубежными инвесторами, а вместе с этим и высокую должность в Москве.

Но Витя (Михаил Пореченков) узнаёт, что вместе с деловыми партнёрами в Полярный проникла китайская мафия, которая использует работу завода как прикрытие для своей нелегальной деятельности. Сможет ли Витя раскрыть и одолеть преступную группировку? Осмелится ли он рискнуть всем, чтобы спасти Полярный?

В четвертом сезоне к своим ролям вернутся Михаил Пореченков, Катерина Шпица, Мария Кравченко, Елена Воробей, Иван Охлобыстин, Ян Цапник и многие другие полюбившиеся зрителям актеры. Помимо знакомых лиц в сериале примут участие и зарубежные актеры.

Режиссером проекта выступил Радик Рахимов («АльфаРомео»).

Михаил Пореченков (исполнитель главной роли):

«В этот раз съемки получились особенно насыщенными: много экспедиций, трюков. Вся съемочная группа проделала огромную работу, чтобы вернуть зрителя в любимый Полярный.

В новом сезоне моему герою придется столкнуться с мафиозной группировкой и пройти проверку на прочность. Что из этого получится — увидим совсем скоро».

Радик Рахимов (режиссер сериала «Полярный – 4»):

«Чтобы снимать Полярный, надо было в нем жить. Точнее в Кировске. Мне очень понравился город, люди и горы вокруг. В новом сезоне Полярного будет много трюков, погонь и китайского колорита. Новый для Полярного визуал и старые любимые персонажи».

Дмитрий Малина (шоураннер сериала «Полярный – 4»):

«Были и самосвалы снега, и лабиринты в сугробах, и взрывы, и дрифт по заснеженным дорогам, и падающие из окон диваны, и мини-экспедиция в Салехард, где в конце апреля минус двадцать. Одним словом — “Полярный”, такой же добрый, весёлый и тёплый. Городок, который не хочет тебя отпускать».

В этот раз съемки проходили не только в снежном Кировске (Мурманская область), но и в городе Салехард (Ямало-Ненецкий автономный округ). Съемочная группа постоянно боролась со стихией: зимой работала в минус 20, согревалась грелками и наблюдала северное сияние, а летом – выживала в плюс 37 в душных павильонах. Без везения тоже не обошлось: снег в Кировске пролежал ровно столько, сколько было и нужно — до финального дня съемок. На следующий же день все растаяло, и там, где ещё вчера ездили снегоходы и собачьи упряжки, воды было уже по щиколотку.

Предыдущая статья
Всероссийский книжный рейтинг
Следующая статья
В Академии «Меганом» впервые провели программу для иностранных студентов

Новое в рубрике

В 2024-м году АртМосковия изменила свою политику. АртМосковия – не только СМИ, но и площадка для реализации товаров и услуг. Редакция приглашает к сотрудничеству представителей творческих профессий и оказывает содействие по реализации их твореческих произведений. Мы ведем работу и в этом направлении.

Информационные материалы: релизы, статьи, обзоры, репортажи, аналитика, интервью, комментарии, мнение и т.д. по тематике культура и искусство, публикуются бесплатно. Анонсы, афиша, материалы рекламного характера – НЕ ПУБЛИКУЮТСЯ!

Все обращения в редакцию происходят в письменном виде на e-mail: info@artmoskovia.com или WhatsApp, Telegram +79251310870. На телефонные звонки, редакция не отвечает. (Благодарим за это телефонных спамеров.)

© 2015–2024. Сетевое СМИ «АртМосковия», сайт artmoskovia.ru (Входит в состав Издательского проекта СМИ «АртМосковия»). Регистрирующий орган — Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 — 62117 от 19.06.2015. Учредитель – О.П. Неснова. Главный редактор – О.П. Неснова. Редакция не является юридическим лицом.

16+

Рейтинг@Mail.ru