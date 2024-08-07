Завершились съемки четвертого сезона комедийного сериала «Полярный» с Михаилом Пореченковым в главной роли

Съемки нового сезона комедийного сериала «Полярный» производства кинокомпании 1-2-3 Production по заказу телеканала ТНТ официально завершились. Четвертый сезон не только обещает продолжить традиции трёх предыдущих, но и привнести в сериал что-то новое: помимо привычного юмора зрителей ожидает множество сюжетных поворотов и впечатляющих трюков.

Сюжет четвёртой части будет разворачиваться вокруг построенного в Полярном нового автомобильного завода. Партнёры из Китая инвестируют в этот проект хорошие деньги, обещают создать новые рабочие места и наладить культурный обмен. Новый мэр северного городка, Раиса Борисовна (Мария Кравченко), очень жаждет заполучить договор с зарубежными инвесторами, а вместе с этим и высокую должность в Москве.

Но Витя (Михаил Пореченков) узнаёт, что вместе с деловыми партнёрами в Полярный проникла китайская мафия, которая использует работу завода как прикрытие для своей нелегальной деятельности. Сможет ли Витя раскрыть и одолеть преступную группировку? Осмелится ли он рискнуть всем, чтобы спасти Полярный?

В четвертом сезоне к своим ролям вернутся Михаил Пореченков, Катерина Шпица, Мария Кравченко, Елена Воробей, Иван Охлобыстин, Ян Цапник и многие другие полюбившиеся зрителям актеры. Помимо знакомых лиц в сериале примут участие и зарубежные актеры.

Режиссером проекта выступил Радик Рахимов («АльфаРомео»).

Михаил Пореченков (исполнитель главной роли):

«В этот раз съемки получились особенно насыщенными: много экспедиций, трюков. Вся съемочная группа проделала огромную работу, чтобы вернуть зрителя в любимый Полярный.

В новом сезоне моему герою придется столкнуться с мафиозной группировкой и пройти проверку на прочность. Что из этого получится — увидим совсем скоро».

Радик Рахимов (режиссер сериала «Полярный – 4»):

«Чтобы снимать Полярный, надо было в нем жить. Точнее в Кировске. Мне очень понравился город, люди и горы вокруг. В новом сезоне Полярного будет много трюков, погонь и китайского колорита. Новый для Полярного визуал и старые любимые персонажи».

Дмитрий Малина (шоураннер сериала «Полярный – 4»):



«Были и самосвалы снега, и лабиринты в сугробах, и взрывы, и дрифт по заснеженным дорогам, и падающие из окон диваны, и мини-экспедиция в Салехард, где в конце апреля минус двадцать. Одним словом — “Полярный”, такой же добрый, весёлый и тёплый. Городок, который не хочет тебя отпускать».

В этот раз съемки проходили не только в снежном Кировске (Мурманская область), но и в городе Салехард (Ямало-Ненецкий автономный округ). Съемочная группа постоянно боролась со стихией: зимой работала в минус 20, согревалась грелками и наблюдала северное сияние, а летом – выживала в плюс 37 в душных павильонах. Без везения тоже не обошлось: снег в Кировске пролежал ровно столько, сколько было и нужно — до финального дня съемок. На следующий же день все растаяло, и там, где ещё вчера ездили снегоходы и собачьи упряжки, воды было уже по щиколотку.