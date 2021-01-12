«СТИХИйный XXI век» – Театр музыки и поэзии Елены Камбуровой представляет!

17 и 19 января 2021 года в Театре музыки и поэзии под руководством Елены Камбуровой состоится премьера 2021 года – показ экспериментального проекта «СТИХИйный XXI век» молодого режиссера-постановщика Дениса Сорокотягина. В новом спектакле прозвучат стихотворения и проза современных авторов, в числе которых Михаил Жванецкий, Вера Павлова, Борис Рыжий, Вера Полозкова и многие другие.
Режиссер-постановщик – Денис Сорокотягин. Видео – Вера Ахмеджанова. Пластика – Валерия Мигалина.
В спектакле заняты Вера Бабичева, Александр Бордуков, Евгений Вальц, Юлия Зыбцева, Роман Калькаев, Александр Кольцов, Анна Комова, Виктория Тихомирова.
Музыкальное сопровождение – Людмила Антикона-Кабальеро (виолончель), Олег Белокуров (бас-гитара), Денис Сорокотягин (клавиши).
Начало в 19.00.Оригинал публикации находится на сайте сетевого СМИ artmoskovia.ru | Если вы читаете её в другом месте, не исключено, что её украли.