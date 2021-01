«Это сработает, если закроешь глаза» – музей современного искусства АРТ4 открывает групповую выставку

21 января 2021 года в Музее современного искусства АРТ4 откроется групповая выставка «Это сработает, если закроешь глаза».

Данила Ткаченко. Кислота. 2019 год

Первый проект после музейного локдауна открывается вопросом из категории «вечность» на очередной вызов беспощадной реальности – Что происходит по ту сторону? Тема апокалипсиса, конец существования, грань между жизнью и смертью? Свои ответы и версии дают современные российские художники, работающие в самых различных медиумах: живопись, графика, видео, инсталляция, фото, скульптура, аудио-визуальные перформансы. Среди участников выставки как признанные, так и молодые авторы: AES+F, Алексей Бевза, Дмитрий Венков, Александра Карелина, Ирина Корина, Дарья Кузнецова, Миша Максимов, Павел Миляков, Партия Мертвых, Александр Повзнер, Данила Поляков, ПРОВМЫЗА, Илья Смирнов, Хаим Сокол, Данила Ткаченко, Илья Федотов-Федоров, Светлана Холлис, Устина Яковлева. Куратор выставки Катя Кабалина выстраивает диалог между исследователями областей социального и гуманитарного знания, таких как: антропология, социология, культурология, искусствоведение и художественным сообществом.

«Выставочный проект “Это сработает, если закроешь глаза” – это попытка пересмотреть отношение к смерти, выявить возможные траектории будущего и осознать границы понимания этих взаимосвязей», – рассказывает куратор Музея АРТ4 Катя Кабалина, – «Выставка состоит из нескольких связанных между собой повествований, которые путем пересечений создают новые смыслы, отношения и опыты».

Павел Миляков. Бурые холмы. 2021 год

В экспозиции будут представлены знаковые работы признанных мастеров российской современной арт-сцены: AES+F покажут серию работ «Дефиле» 2000-2007 года, в которой художники сопоставляют образ красоты с образом смерти, как способ избавления от страха встречи с неизбежным, а Ирина Корина представит фрагмент проекта «Неизвестное конечно» из персональной выставки в XL Галерее 2018 года, где использованы фотографии витражей советских зданий – Чернобыльской АЭС, метрополитена в Харькове, которые из мемориальной архитектуры перешли в состояние художественного объекта. В проекте «Это сработает, если закроешь глаза» участвует работа Саши Повзнера «Лодка» 2009 года, застывшая в ожидании то ли всемирного потопа, то ли отправления в подземное царство.

AES+F. Дефиле. 2000-2007 годы

Специально для выставки художник Илья Федотов-Федоров представит новую инсталляцию – трехканальную видео-работу, в которой обращается к вопросам, связанным с изоляцией, где несколько сюжетных линий тонко переплетены между собой. Видео-работа перекликается с инсталляцией Museum of rituals, которая была показана в Голландии в Амстердаме и Маастрихте в 2019 году. Свой новый проект «Кислота» представит Данила Ткаченко, лауреат World Press Photo и The LensCulture Exposure Awards, чьи работы публикуются в The Washington Post, British Journal of Photography, CNN Photo Blog, Spiegel Online и др. Тема светового фантазма перекликается с аудио-визуальный перформансом молодого художника Павла Милякова «Бурые холмы», посвященного мистической легенде о Максимилиане Волошине. Павел участник фестивалей экспериментальной музыки и искусства CTM, Berlin Atonal, а также участник Venice Biennale. Александра Карелина покажет картину 2020 года, участвовавшую в Московском фестивале экспериментального кино «Последние слова». Фильм о предметах быта 1960-70 х годов, которые выходят на сцену в последний раз.

Помимо экспозиционной части проекта в рамках выставки состоится лекционно-дискуссионная программа. В качестве спикеров выступят исследователи Илья Будрайтскис, Александр Евангели, Оксана Мороз, Глеб Напреенко, Александр Эткинд и др. Полное расписание программы будет анонсировано на сайте и в социальных сетях АРТ4.

