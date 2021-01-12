17 января 2021 года в соборе Святых Петра и Павла пройдет концерт «Иоганн Себастьян Бах и французский романтизм». В вечере примет участие титулярный органист Кафедрального собора Калининграда лауреат международных конкурсов Евгений Авраменко. В программе концерта произведения Иоганна Себастьяна Баха, Сезара Франка, Леона Боэльмана, Луи Лефебюр-Вели и Александра Гильмана.

Евгений Авраменко с 2016 года занимает пост титулярного органиста в Кафедральном соборе Калининграда, где находится самый большой орган в России. Он не только блистательный солист, а истинный энтузиаст, который старается как можно больше людей увлечь в мир органной музыки и влюбить в этот удивительный инструмент: Евгений ежегодно проводит фестивали и ведет крупнейший российский портал об органном искусстве. В Москве на историческом органе Кафедрального собора свв. Петра и Павла он исполнит классику органного репертуара барокко и романтизма, объединив в одной программе известные сочинения И. С. Баха и великих французских романтиков.

Баховская часть программы откроется Пассакалией и фугой до минор. Взяв в качестве «кирпичика» четыре такта из мессы французского композитора Андре Резона, Бах создал величественное звуковое «здание», которое справедливо считается одним из его лучших творений и по праву входит в золотой фонд мировой музыкальной культуры. Как величайший музыкальный живописец Бах предстает в трех хоральных прелюдиях на тему рождественского гимна «Nun komm der Heiden Heiland» («Гряди, язычников спаситель»). Они созданы в последнее десятилетие жизни композитора для сборника «Восемнадцать больших Лейпцигских хоралов».

Бах был идеалом композиторов французской органной школы XIX века. Это ощущается в музыке Сезара Франка — великого органиста парижской базилики Св. Клотильды, сочинениям которого уже при жизни прочили место в одном ряду с произведениями Баха. Другая крупная фигура своего времени — композитор и органист Леон Боэльман, один из немногих, кто, по словам современников, мог заставить непокорный инструмент издавать приятные звуки. Действительно, его произведения всегда отличает красота, мелодический дар, блеск и виртуозность, как, например, в «Готической сюите», самом известном и исполняемом сочинении Боэльмана.

Любила публика и пьесы Лефебюра-Вели, написанные в модном театральном стиле. Их развлекательный характер никогда не смущал автора, и время подтвердило его правоту — эти эффектные сочинения продолжают звучать во всем мире. Завершит концерт музыка Александра Гильмана, выдающегося композитора и исполнителя, первого широко концертирующего французского органиста, объехавшего всю Европу и покорившего Америку своей виртуозностью и красочной «симфонической» манерой игры. Сочинения Гильмана прочно вошли в сокровищницу романтического репертуара.

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