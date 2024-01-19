Стилист Анна Архипова: «Стиль — это же не только одежда, это то, как человек говорит, какие ценности несет»

Анна Архипова – архитектор стиля, которая меняет внутреннее состояние девушек через одежду. В своем интервью Анна поделилась с читателями своим непростым путем к работе мечты. Она рассказала о смене профессии, потере мужа, о работе со звездами, о своих мечтах и многом другом.

– Анна, расскажи, как ты пришла к тому, чтобы стать имидж-мейкером? Кем до этого тебе пришлось поработать?

– На самом деле любовь к стилю, красивой одежде, экспериментам с имиджем у меня была всегда. Все советовались со мной: что надеть, где купить. И многие из моего окружения не раз говорили, что мне надо идти в стилисты, преображать людей. Но я не видела на тот момент, как это можно превратить действительно в работу, которая приносит доход. При этом у меня была своя любимая цветочная студия, школа флористики, онлайн проекты в сфере маркетинга. Но сама жизнь меня подтолкнула к этой профессии. Мы семьей переехали и пришлось продать цветочный бизнес. Потом пандемия и последующие события в мире, из-за которых пришлось закрыть и онлайн проекты. А потом умер муж. И я осталась одна с ребенком без дохода и работы. Я начала анализировать, что у меня круто получается, что мне нравится и за чем люди и так ко мне идут. Так я решила работать в сфере имиджа и моды.

– Было ли страшно оставить свою прошлую профессию, стабильность и пойти в совершенно новую профессию?

– Стабильности на тот момент у меня уже не было. Но страшно было. Я много училась, параллельно практиковалась. Было страшно брать первые деньги за работу, а вдруг я не справлюсь, а вдруг у меня еще мало опыта. После 10 лет во флористике, где я знала названия тысячи растений и все процессы, здесь я чувствовала себя самозванцем. Плюс новое окружение, новые люди - это всегда выход из зоны комфорта.

– Сами съемки и подбор нового стиля занимает довольно много времени, при этом у тебя маленькая дочь, как удается все успевать?

– Во-первых, планирование, в котором помимо работы всегда есть время на ребенка (ее кружки и тренировки), и время на себя, свой отдых и спорт. Во-вторых, у меня есть няня, которую я вызываю по необходимости. И конечно часто выручают друзья, забирают малышку к себе. Сначала было тяжело, но потом все как-то постепенно вошло в управляемое русло.

– В чем особенность создаваемых тобой образов?

– Я всегда пытаюсь вытащить индивидуальность клиента, насколько они мне это позволяют. И образы уже создаются не на основе моих предпочтений, а на основе их стилевого ДНК. К тому же я уверена, что каждая девушка не должна скрывать своей сексуальности и женственности, потому что это наша природа. Но здесь я всегда говорю о том, что не надо путать сексуальность с вульгарностью. Есть тонкая грань, которую надо чувствовать. Даже черное закрытое макси платье может выглядеть очень сексуально, и в правильно подобранных джинсах с правильным верхом также можно быть очень женственной. Особенность создаваемых мной образов - это разрешение девушкам быть разными, свободными, ну и конечно актуальными.

– Кого из звезд российского и западного шоу-бизнеса ты считаешь иконой стиля?

– Для меня икона стиля - это Zivert. И стиль - это же не только одежда, это то, как человек говорит, какие ценности несет. И пазл складывается, если все это не противоречит друг другу. У Zivert как раз все в балансе: ее образы, музыка, шоу. И еще я недавно открыла для себя Клаву Коку. Как она преобразилась. Всегда очень актуально выглядит. Опять же ее имидж четко работает на ее аудиторию.

– В создании образов очень важна насмотренность. Как ты в себе ее развивала? За кем из стилистов, звезд ты наблюдала и вдохновлялась?

– Я наблюдаю за всеми. Как за крутыми примерами, так и за неудачными, потому как они тоже учат, как не надо делать свою работу. Мне нравится как работает стилист Насти Ивлеевой - Ксюша Смо. Это если про фэшн и эпатаж, про тренды. Ксюша Бородина - такая икона стиля для обычных девушек. У нее всегда вполне носибельные образы, но при этом актуальные и женственные. Из стилистов - это Карина Нигай. А вообще источников много. Модные показы наши и мировые, пинтерест, журналы, концерты.

– Ты еще и звездный стилист, активно работаешь с певицей SULLA. Расскажи, как тебе работа с артистами? В чем специфика и отличия от работы с немедийными личностями?

– Работая с артистами, всегда нужно быть готовым к тому, что работа может прилететь в моменте, когда нужно здесь и сейчас. Но это всегда намного больше творчества и креатива, что не может не вдохновлять. Мне приносит огромное удовольствие делать съемки, собирать артиста на концерт или красную дорожку.

– С кем из артистов ты хотела бы поработать?

– Юрий Николаенко. Мы даже писали ему несколько раз в соц сетях и его менеджеру, но пока безрезультатно. Еще Катя Чепик, Юлия Гаврилина, Асия. Да в целом я открыта к сотрудничеству.

– Как бы ты описала 2023 год? Что важного произошло в твоей жизни?

– Если говорить о личной жизни, то в этом году была проделана огромная внутренняя работа, я проживала потерю близкого человека, и помогала пережить эту потерю своей дочке, естественно, работая со специалистами, психологом и коучем. И моя новая деятельность тоже стала для меня спасательным кругом. Я получила массу положительных отзывов о своей работе и это меня очень вдохновило. Из результатов в профессии: стала резидентом Всероссийского сообщества стилистов. Участвовала в съемках проекта Преображение, в рамках которого забрала номинацию «Самый креативный стилист», вошла в четверку лучших в номинации «Прорыв года» в сфере стилистики и в TOP100 стилистов России. А еще сделала около 40 женщин счастливее и красивее, что важнее всех наград.

– Какие цели ставишь перед собой на 2024 год?

– Хочу начать работать с медийными персонами, артистами и блогерами на постоянной основе. Создавать коллаборации с брендами, развивать свои соц. сети.

Также у меня уже написан тренинг по стилю для обычных девчонок, благодаря которому они смогут сами научиться управлять своим имиджем. Так что в начале года будет запуск. Это основные задачи. Ну и, конечно же, продолжать работать с девушками, подчеркивая их красоту и индивидуальность, развивать в них уверенность и любовь к себе. Менять состояние через одежду и стиль.