Пером, и кистью, и карандашом…

В экспозиции Шпалерного зала в Российском фонде культуры представлена ранняя работа Ксении Клементьевой, написанная карандашом, «Женский портрет» 1926 года. Эта картина была одной из 25 работ, которые собирал ранее нами уже упоминаемый искусствовед Василий Алексеевич Пушкарёв. Верный себе, он искал талантливые и интересные картины для создания проекта «Музей современного искусства». Искал полотна тех художников, кто не снискал громкой славы, хотя и был её достоин. Среди них и имя нашей героини.

Ксения Александровна Клементьева прожила долгую жизнь. Она родилась на Волге в Саратове, окончила художественную школу М.Д. Бернштейна и Л.В. Шервуда в Петербурге. Занималась в Саратовских художественных мастерских.

В начале 20-х годов вместе с мужем-строителем Александром Александровичем Клементьевым уехала в Баку, а затем в Тифлис, где работала над «Окнами РОСТА» – яркими агитационными плакатами. Там же подружилась с поэтом Велимиром Хлебниковым, который ввёл её в круг футуристов.

Плодотворными оказались для Клементьевой и 30-е годы. Она много путешествовала по стране. Была в Карелии, Северной Осетии, Таджикистане. В это же время начала увлекаться литографией, ставшей излюбленной графической техникой художницы. В литографии Клементьева работала всю жизнь, рядом с такими мастерами, как К.И. Рудаков, Г.С. Верейский, Н.А. Тырса, А.Н. Самохвалов, Ю.А. Васнецов, Е.И. Чарушин, А.С. Ведерников, Б.Н. Ермолаев, А.Л. Каплан.

«…Это был наш «золотой век», – писала Ксения Александровна, вспоминая атмосферу творческого подъёма и дружелюбия, царившую в литографской мастерской.

(Из дневников К.А. Клементьевой)

С середины 30-х годов Клементьева связала свою творческую судьбу с книжной графикой. Её иллюстрации к произведениям Пушкина, Тургенева, Толстого, Чуковского известны не одному поколению читателей.

Ася на развалинах башни. Иллюстрация к повести И.С. Тургенева «Ася». 1939 г.

Иллюстрация к повести И.С. Тургенева «Ася». 1939 г.

Иллюстрация к поэме А.С. Пушкина «Граф Нулин». 1936 г.

Иллюстрация к поэме А.С. Пушкина «Цыганы». 1936 г.

А началось всё с того, что к 100-летию со дня смерти А.С. Пушкина Детгиз выпустил иллюстрации Клементьевой к поэме «Цыганы». Они пользовались большой популярностью. С тех пор издательство буквально забрасывало художницу предложениями. И каждая её новая работа вызывала повышенный интерес. В творческих кругах даже гуляла шутка: «Детгиз её полюбил».

«Проиллюстрированный Клементьевой казахский эпос «Сказание о Козы-Корпече и Баян-Слу» вызвала в Детгизе очень большое возбуждение. Мне приятно написать, что такое паломничество и восхищение... я вижу во второй или третий раз, за всё время работы. Маршак, которому я показывал литографии, пришёл в полный восторг...»

(Из воспоминаний А.Д. Чегодаева)

Во время Великой Отечественной войны Ксения Александровна находилась в эвакуации, сначала жила в Сталинграде, а потом выехала на Урал. Там же родилась идея, которая позже нашла отражение в её известной серии «Помни» – о деревьях, изуродованных войной и взывающих к людям. Она возникла как память о трагических страницах в истории и стала одним из ярких событий в художественной жизни Ленинграда.

Плачущие жёны. Гравюра из серии «Помни». 1975 г.

Горящее человечество. Гравюра из серии «Помни». 1975 г.

До последних дней Ксения Александровна продолжала работать в технике монотипии. Даже когда ходить в литографскую мастерскую в силу возраста стало уже очень трудно, художница привезла домой станок, зная, что «спасение только в работе».

«Ваша комната, где печатный станок стоял рядом с кроватью, всегда в моей памяти будет как образ живой души художника-подвижника...», – записала художница Н.П. Нератова в книге отзывов на выставке Клементьевой в 1982 году.

(Из воспоминаний художницы Н.П. Нератовой)

Эта выставка стала единственной при жизни Ксении Александровны Клементьевой. Она скончалась в 1984 году, не дожив двух лет до своего 90-летнего юбилея.

Работы Ксении Клементьевой демонстрировались более чем на 180 выставках. И сегодня их можно увидеть в Государственном музее имени А.С. Пушкина, Государственном биологическом музее имени К.А. Тимирязева, Государственном Русском музее, Музее Алтайского края, а также в Ханты-Мансийском и Костромском художественных музеях, куда их передал на постоянное хранение Российский фонд культуры.

Материал из архива коллекций даров Российского фонда культуры. Предоставлен главным хранителем О.К. Земляковой. Фото: архив Российского фонда культуры, открытые источники